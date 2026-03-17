科博館團隊還原7千萬年前場景 揭竊蛋龍孵蛋之謎

國立自然科學博物館跨領域研究團隊，在台中市霧峰區還原7000萬年前竊蛋龍的孵蛋環境，運用精密的熱力學模擬實驗，發現竊蛋龍巧妙結合體溫與太陽熱能孵化後代。

國立自然科學博物館今天發布新聞稿指出，地質學組副研究員楊子睿、國立清華大學動力機械工程學系教授李明蒼、美國哈佛大學學生蘇雋佑組成跨領域研究團隊。結合古生物、熱力學揭開竊蛋龍孵蛋之謎。17日登上國際知名期刊「生態與演化前沿」（Frontiers in Ecology and Evolution）。

楊子睿日前研究竊蛋龍的蛋窩呈多圈圓環狀排列，中心留有空隙，身體接觸到蛋的程度遠低於現代鳥類。竊蛋龍的蛋為「非同步孵化（同窩蛋在不同時間破殼）」，從化石紀錄中可知，牠們的蛋曾出現「內圈向外圈」與「外圈向內圈」不同的孵化模式。古生物學家長期難解「竊蛋龍坐在中間，真的能有效將熱量傳遞給外圈的蛋嗎」。

研究的第一作者蘇雋佑，高中時期多次參與楊子睿的專題演講，對恐龍研究萌生興趣，主動尋求合作機會。他跳脫傳統古生物學視角，將機械工程的熱傳導分析引入研究，以約7000萬年前的竊蛋龍「黃氏河源龍」（Heyuannia huangi）為原型，製作出體長1.5公尺、重約20公斤的黃氏河源龍模型，並製作具熱傳導特性的樹脂假蛋。

為避免都市溫度影響實驗結果，選擇霧峰區一處農田為實驗基地，模擬親代伏窩時熱能如何在巢穴中傳遞。結果證實，竊蛋龍依靠陽光孵蛋的程度遠勝於成體體溫，與現代鳥類的孵化方式截然不同。

楊子睿指出，「坐伏的竊蛋龍成體」與「蛋」之間的相對位置，是決定不同孵化模式的關鍵因素。當巢穴被完全覆蓋時，靠近核心體溫的內側蛋先行發育；若僅被部分覆蓋，外側蛋因直接曝曬於陽光下，獲得的輻射熱反而更高，導致外圈先行孵化。證實竊蛋龍處於演化過渡期，既保留利用環境熱能的原始特徵，也展現了往鳥類接觸式孵卵演進的趨勢。

科博館館長黃文山表示，館內典藏的竊蛋龍蛋窩化石，是此次模擬實驗最重要的原型，科博館展現與高中生合作在108課綱探究與實作的最佳範例。蘇雋佑也曾利用此研究2022年奪得旺宏科學獎銀牌，並獲得美國哈佛大學的全額獎學金就學機會。