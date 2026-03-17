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紙風車368工程邁入20年 公益、創作雙軌並進

中央社／ 台北17日電

紙風車劇團今天公布年度計畫，定目劇「台灣幻想曲」預計巡迴40個鄉鎮，青少年反毒戲劇工程深入校園100場，台灣鄉村卡車藝術工程也將持續推動，公益及創作雙軌並進。

根據紙風車文教基金會發布新聞稿，「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」邁入20週年，將持續以全國為劇場，巡迴全台各鄉鎮；劇團也將投入技術創新及人才培育，讓多齣經典劇碼升級；「屏東戲劇人才扎根計畫共創演出」也將持續推出新戲。

新聞稿指出，紙風車劇團甫結束在嘉義舉行的台灣燈會演出，「燈怪」、「雨馬」深受民眾歡迎，現場「雨馬」與「法國飛天白馬秀」，「雙馬爭輝」，成為燈會亮點。

紙風車團長任建誠坦言，儘管巡演多年、場場爆滿，實際上「沒有看過紙風車的孩子仍然很多」。在交通不便或資源較少的地方，仍有許多孩子沒有機會接觸表演藝術。正因如此，紙風車持續推動多項公益計畫，希望把劇場帶到孩子身邊。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，「368兒童藝術工程不是要在台灣368個鄉鎮市區建立一棟棟劇場建築，而是讓每個孩子在人生中至少有一次機會，感受到現場劇場帶來的震撼與感動」。

張敏宜表示，「紙風車一直在走人跡罕見的路，要創作也要做公益，紙風車三大公益項目不會停止腳步，需要更多人的支持。希望號召曾經看過演出、願意照顧故鄉孩子的朋友，共同全方位照顧台灣孩子」。

紙風車

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