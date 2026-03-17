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蜱蟲病不只台灣有！日本去年爆有191案例 中國大陸、南韓皆有疫情

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
時隔3年再增一例本土發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）病例，國內目前感染風險被評估為「中度」。圖／疾管署提供
時隔3年再增一例本土發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）病例，國內目前感染風險被評估為「中度」。圖／疾管署提供

疾管署今發布台灣第三例本土「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS），該疾病主要由「蜱蟲」傳播，若接觸正處急性期的感染者，少數可能會經接觸或飛沫、體液感染，疾管署評估，感染SFTS致死率可從5％到30％；SFTS除了在台灣發現以外，去年日本曾爆發一波流行，案例數高達191例，其餘包含中國大陸、南韓皆有相關疫情。

疾管署防疫醫師林詠青表示，SFTS屬於我國第四類法定傳染病，今公布台灣第三例本土的SFTS案例後，評估國內傳染病風險評估為「中度」，需持續觀察社區的傳播風險。

林詠青表示，SFTS潛伏期約7至14天，人類遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬後，感染者多數有發燒、噁心、嘔吐及食慾不振、血小板及白血球減少的情形；少數患者可能出現多重器官衰竭，致死率約5至30%。SFTS目前無抗病毒藥物可治療，但透過積極支持性療法可降低致死率。

台灣自從2019年出現首例本土SFTS的本土確診案例後，又在2022年發現第二例，今年為第三例本土案例，而2019年發現的SFTS為染疫後死亡的案例。

林詠青表示，SFTS病例是於2009年於大陸首次被發現，後續日本、南韓、越南、緬甸和泰國也陸續報告案例，近年SFTS在東亞地區，呈現持續流行並伴隨地理分布擴張的趨勢。

以大陸為例，近年每年病例數約3000至5000例，南韓的SFTS病例數近年不斷回升，像是2025年的病例數約為280例，為近年最高；日本同樣也呈現病例數成長趨勢，2025年來到191例，集中於西部地區，案例數為近年最高。

SFTS主要是由遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬傳染，國外雖曾報導醫護人員於照顧病患時直接接觸病患血液、體液或呼吸道飛沫顆粒等而導致感染的事件，但病例數極少，顯示蜱蟲叮咬仍為最主要傳染途徑。

疾管署發言人林明誠提醒，民眾應注意防範蜱叮咬，避免暴露於蜱蟲孳生的草叢、樹林等環境，如需進入這些區域，應做好個人防護措施，包括著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，並將褲管塞進襪子或鞋子裡，衣物及皮膚裸露處可使用政府機關核可含敵避DEET或派卡瑞丁picaridin的防蚊蟲藥劑。

結束戶外活動後應檢查是否遭蜱蟲叮咬或附著，若發現遭蜱蟲叮咬，應使用鑷子夾住蜱蟲的口器，小心將其摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並盡快沐浴更衣，降低感染機會。

如出現疑似症狀，請及時就醫並告知暴露史，以利及早診斷與治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

南韓 抗病毒藥物 日本 疾管署

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