宜蘭綠博把展館集中在道路一側 落實「人車分道」鼓勵走路最好

宜蘭綠色博覽會將於3月28日登場，規劃18座永續展區、挑戰19項趣味體能，縣政府鼓勵民眾春遊綠博，多走路步行當運動；至於在接駁車方面，今年不採用電動小火車，維持原來的電動高爾夫球車，所有展館集中位於進入園區道路的左側，落實人車分道。

農業處長李新泰說，為期44天的綠博訂28日開幕，不過會在27日試營運開放給旅宿業者入園，園區貼心提供健走地圖攻略，鼓勵民眾步行，其實從園區入口處的處餐飲中心至園區末端的環教中心，走路大約10幾分鐘，建請把接駁車禮讓孕婦、長者、嬰兒車及輪椅族群優先搭乘。

縣政府農業處今天在縣務會議介紹綠博「18個永續共融水陸展區」，包括舞台劇場的土壤國奇幻旅程，物產館的凡得立商店，畜產館的動物莊園，鴨鄉館的鴨軸好戲，休農館的聲歷奇境，能源館的未來電力公司，環保館的艾兒樂園，盆栽館的盆栽綠景。

花卉館的蘭藝花苑，森林館的植人育所，主題館的寶藏遊戲，農再館的療癒之地，海洋館的蔚藍脈動，農業實驗學校，環教館的碳顯紀，溪流館的魚眼世界，保種館的綠野方舟，原民館的南島起源。

在動態遊戲方面，今年綠博設有低碳親子遊戲場、木育零電遊戲區及親溪樂水區，除了既有的親子360自行車、人體陀螺儀、旋轉飛椅、低空飛索、彩虹彈跳雲、長腳蛛擺錘等，還新增織夢網、唐水蛇鞦韆、不倒翁、太空環等。

有鑑於去年曾發生遊園電動小火車側翻，導致遊客被撞送醫。縣政府表示，今年提升接駁遊園車安全，除了人車分道，也在多處下坡轉彎路口，設置耐衝擊的防撞泡棉，採用電動高爾夫球車接駁，沿途設3處停靠點，落實「人車分道」請民眾多配合。