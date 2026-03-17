時隔3年再增一例SFTS蜱蟲病 北部7旬男發燒、肝腎異常 住家外抓16蜱蟲

時隔3年再增一例！疾管署今公布一例「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）病例，為北部70多歲本國籍男性，近期無國外旅遊史，今年2月底出現全身無力症狀，隔日至醫院急診就醫，因發燒、血小板低下等症狀住院治療，3月2日通報SFTS經檢驗為確定病例。目前個案已於3月16日出院，同住及就醫接觸者共9人，目前均無不適症狀，此案將監測至3月26日。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該個案有心血管中風病史，2月底個案因出現全身無力症狀隔日至醫院急診就醫，有發燒且血液檢驗白血球、血小板減少，肝腎功能有狀況，收治住院因臨床症狀檢驗結果。

醫師發現患者平時務農，質疑可能是SFTS，機警通報疾管署後，將男子轉至隔離病房，住院時出現腸胃道、食欲不振、噁心嘔吐等症狀，不過治療後狀況皆獲得緩解，經2次檢驗為陰性後解除隔離，昨出院，住院時間共2周。

防疫醫師林詠青說明，疫調發現同住家人無狀況，不過有說有野生動物山羌、白鼻心出沒，針對本案衛生單位已展開各項調查及防治工作，並於3月12日會同地方衛生單位至個案居住地進行環境調查且完成採檢。

個案居住於郊區，住家前方為菜園且常至菜園活動，住家周邊常有野生動物出沒，家中有飼養寵物貓及狗，但沒蜱蟲，雖於個案住家內及寵物身上未發現蜱蟲，但於個案住家外採獲蜱蟲16隻，且於菜園發現老鼠活動蹤跡，已於個案住家周圍放置44個鼠籠，皆未捕獲鼠隻，目前感染源待釐清。

疾管署說明，SFTS主要是由遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬傳染，國外雖曾報導醫護人員於照顧病患時直接接觸病患血液、體液或呼吸道飛沫顆粒等而導致感染的事件，但病例數極少，顯示蜱蟲叮咬仍為最主要傳染途徑。

林詠青說，SFTS為病毒傳染，且有人畜共通狀況，有病毒蜱蟲叮咬的急性型病患或受感染動物接觸到血液、呼吸道等分泌物就有感染風險，而以往動物發現牛、羊、豬、貓、狗、鼠等，而野豬、鼬獾、白鼻心、穿山甲也有可能，而候鳥也有可能傳播，台灣是候鳥遷徙途徑，可能遭中國等跨國傳播的可能。

林詠青說，SFTS潛伏期約7至14天，人類遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬後，感染者多數有發燒、噁心、嘔吐及食慾不振、血小板及白血球減少的情形；少數患者可能出現多重器官衰竭，致死率約5至15%。SFTS目前無抗病毒藥物可治療，但透過積極支持性療法可降低致死率。