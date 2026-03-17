快訊

懶人包／致死率達15％！本土發現累計三例 5QA認識蜱蟲病

台積電秒填息帶動台股收漲494點 台積電收高30元

飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方尋獲黑盒子並完成打撈

聽新聞
0:00 / 0:00

時隔3年再增一例SFTS蜱蟲病 北部7旬男發燒、肝腎異常 住家外抓16蜱蟲

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
時隔3年再增一例！疾管署今公布1例「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）病例。記者翁唯真／攝影
時隔3年再增一例！疾管署今公布1例「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）病例。記者翁唯真／攝影

時隔3年再增一例！疾管署今公布一例「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）病例，為北部70多歲本國籍男性，近期無國外旅遊史，今年2月底出現全身無力症狀，隔日至醫院急診就醫，因發燒、血小板低下等症狀住院治療，3月2日通報SFTS經檢驗為確定病例。目前個案已於3月16日出院，同住及就醫接觸者共9人，目前均無不適症狀，此案將監測至3月26日。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該個案有心血管中風病史，2月底個案因出現全身無力症狀隔日至醫院急診就醫，有發燒且血液檢驗白血球、血小板減少，肝腎功能有狀況，收治住院因臨床症狀檢驗結果。

醫師發現患者平時務農，質疑可能是SFTS，機警通報疾管署後，將男子轉至隔離病房，住院時出現腸胃道、食欲不振、噁心嘔吐等症狀，不過治療後狀況皆獲得緩解，經2次檢驗為陰性後解除隔離，昨出院，住院時間共2周。

防疫醫師林詠青說明，疫調發現同住家人無狀況，不過有說有野生動物山羌、白鼻心出沒，針對本案衛生單位已展開各項調查及防治工作，並於3月12日會同地方衛生單位至個案居住地進行環境調查且完成採檢。

個案居住於郊區，住家前方為菜園且常至菜園活動，住家周邊常有野生動物出沒，家中有飼養寵物貓及狗，但沒蜱蟲，雖於個案住家內及寵物身上未發現蜱蟲，但於個案住家外採獲蜱蟲16隻，且於菜園發現老鼠活動蹤跡，已於個案住家周圍放置44個鼠籠，皆未捕獲鼠隻，目前感染源待釐清。

疾管署說明，SFTS主要是由遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬傳染，國外雖曾報導醫護人員於照顧病患時直接接觸病患血液、體液或呼吸道飛沫顆粒等而導致感染的事件，但病例數極少，顯示蜱蟲叮咬仍為最主要傳染途徑。

林詠青說，SFTS為病毒傳染，且有人畜共通狀況，有病毒蜱蟲叮咬的急性型病患或受感染動物接觸到血液、呼吸道等分泌物就有感染風險，而以往動物發現牛、羊、豬、貓、狗、鼠等，而野豬、鼬獾、白鼻心、穿山甲也有可能，而候鳥也有可能傳播，台灣是候鳥遷徙途徑，可能遭中國等跨國傳播的可能。

林詠青說，SFTS潛伏期約7至14天，人類遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬後，感染者多數有發燒、噁心、嘔吐及食慾不振、血小板及白血球減少的情形；少數患者可能出現多重器官衰竭，致死率約5至15%。SFTS目前無抗病毒藥物可治療，但透過積極支持性療法可降低致死率。

疾管署 野生動物 抗病毒藥物

延伸閱讀

國內第3例 70多歲男染發熱伴血小板減少綜合症

懶人包／致死率達15％ 本土發現累計三例 5QA認識蜱蟲病

健康主題館／腎友患皮蛇風險高 5徵兆自我檢測

狂犬病山區擴散 嘉義、屏東籲加強疫苗施打

相關新聞

中和全聯生鮮區爆老鼠啃高麗菜 新北衛生局出手了

今有民眾在社群網站平台threads發文指出，新北中和的全聯超市生鮮區竟看到有老鼠在亂竄及咬食高麗菜，雖有告知店員，但店員隨後以手套塑膠袋直接抓起，離開時高麗菜仍擺在貨架上，也不知後續如何處理，網友還戲稱「全聯的老鼠喜歡高麗菜嗎?」

懶人包／致死率達15％ 本土發現累計三例 5QA認識蜱蟲病

日本近來發現，俗稱「蜱蟲病」的「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）疫情升溫，病例數持續攀升，範圍擴大至東日本，也陸續出現疑似透過犬貓接觸而感染人類的案例。衛福部疾管署今公布，繼2019年、2022年之後，發現台灣第三例本土的SFTS蜱蟲病患者。

基隆下修停班、停課雨量基準 今年起200毫米就有機會

基隆市天然災害停止上班、上課雨量判斷基準，過去是350毫米（大豪雨），市府今宣布下修至200毫米（豪雨）。副市長邱佩琳說，市府依據海大研究報告做出調整，保障市民安全是最優先考量。

硬幣不見了！北捷「新版單程票」招負評：製造更多垃圾

台北捷運推出全新「QR單程票」，以紙本形式取代過去的塑膠代幣，並標示相關資訊，引發網友廣泛討論。許多人抱怨新票將增加垃圾，並表示舊版代幣更具實用性。

獨／超越血緣的愛！美籍養父母陪小兄弟回台 寄家刈包撫慰尋根心

11歲男童小恩、9歲小念兄弟2021年底出養到美國，美籍養父母育有一雙兒女，仍對小兄弟視如己出，收養家庭一家六口近日來台，前往新北家扶中心，與當年照顧孩子的兩戶寄養家庭見面。看到孩子長高長壯，寄媽緊緊擁抱孩子，寄養家庭準備刈包、一鴨三吃、珍珠奶茶等台灣味，撫慰尋根的心。

蘋果全新AirPods Max 2耳機有何不同？搭載H2晶片、新增6大實用功能一次看

蘋果（Apple）於3月16日晚間無預警推出全新耳罩式耳機AirPods Max 2，售價1萬7990元。全新的AirPods Max 2與AirPods Max有何不同？聯合新聞網《科技玩家》製作了懶人包讓你一文看懂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。