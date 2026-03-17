中和全聯生鮮區爆老鼠啃高麗菜 新北衛生局出手了

今有民眾在社群網站平台threads發文指出，新北中和的全聯超市生鮮區竟看到有老鼠在亂竄及咬食高麗菜，雖有告知店員，但店員隨後以手套塑膠袋直接抓起，離開時高麗菜仍擺在貨架上，也不知後續如何處理，網友還戲稱「全聯的老鼠喜歡高麗菜嗎?」

對此，全聯隨後在官方回應指出，門市平時即依標準作業流程，落實每日賣場巡檢與每月定期消毒，針對此次發生事件，該門市已第一時間暫停營業，進行全面清潔作業，並同步委請專業病媒防治公司到店進行完整防治與環境檢查，後續將於完成消毒程序，並經專業確認環境安全與衛生無虞後，才恢復對外營業。

新北衛生局今表示，今獲報後已派員前往稽查，查核期間看見業者已自主清消，並將裸賣蔬果下架報廢，該局仍責令業者加強環境清消及病媒防治措施，另，針對現場地面不潔等衛生缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項之規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。