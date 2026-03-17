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中和全聯生鮮區爆老鼠啃高麗菜 新北衛生局出手了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
今有民眾在threads發文並公布新北中和全聯有老鼠在生鮮區亂竄咬食高麗菜畫面。翻攝網頁
今有民眾在threads發文並公布新北中和全聯有老鼠在生鮮區亂竄咬食高麗菜畫面。翻攝網頁

今有民眾在社群網站平台threads發文指出，新北中和的全聯超市生鮮區竟看到有老鼠在亂竄及咬食高麗菜，雖有告知店員，但店員隨後以手套塑膠袋直接抓起，離開時高麗菜仍擺在貨架上，也不知後續如何處理，網友還戲稱「全聯的老鼠喜歡高麗菜嗎?」

對此，全聯隨後在官方回應指出，門市平時即依標準作業流程，落實每日賣場巡檢與每月定期消毒，針對此次發生事件，該門市已第一時間暫停營業，進行全面清潔作業，並同步委請專業病媒防治公司到店進行完整防治與環境檢查，後續將於完成消毒程序，並經專業確認環境安全與衛生無虞後，才恢復對外營業。

新北衛生局今表示，今獲報後已派員前往稽查，查核期間看見業者已自主清消，並將裸賣蔬果下架報廢，該局仍責令業者加強環境清消及病媒防治措施，另，針對現場地面不潔等衛生缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項之規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

新北衛生局今派稽查員前往全聯稽查，要求業者立即下架高麗菜及完成消毒程序待衛生無虞後才恢復對外營業。圖／新北衛生局提供
新北衛生局今派稽查員前往全聯稽查，要求業者立即下架高麗菜及完成消毒程序待衛生無虞後才恢復對外營業。圖／新北衛生局提供

塑膠袋 店員 全聯

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