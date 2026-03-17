懶人包／致死率達15％！本土發現累計三例 5QA認識蜱蟲病

日本近來發現，俗稱「蜱蟲病」的「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）疫情升溫，病例數持續攀升，範圍擴大至東日本，也陸續出現疑似透過犬貓接觸而感染人類的案例。衛福部疾管署今公布，繼2019年、2022年之後，發現台灣第三例本土的SFTS蜱蟲病患者。

北部一名70多歲的男子二月底出現全身無力症狀，隔天至醫院急診就醫，因發燒、血小板低下等症狀住院治療，3月2日院方通報為SFTS，目前個案已於3月16日出院，同住及就醫接觸者共9人，目前均無不適，將監測至3月26日。

傳播發熱伴血小板減少綜合症病毒（SFTSV）的主要媒介為「蜱蟲」，活躍於4到10月，高峰為5至8月，其蹤跡從平地到高山都有，除了出沒在草叢、林地，也會寄生在貓、狗、豬、羊等禽類身上。人類一旦感染後發生「發熱伴血小板減少綜合症」，致死率可達5％到15％。聯合報整理5大QA，幫助讀者快速認識蜱蟲以及SFTS。

Q1：蜱蟲怎麼傳播發熱伴血小板減少綜合症病毒（SFTSV）？

蜱蟲俗稱「壁蝨」或「八腳怪」，主要棲息於草叢、樹林等野外環境，4月至10月為國內蜱蟲活動季節，蜱蟲可能傳播萊姆病、Q熱、SFTS等疾病，國外也有蜱蟲隨候鳥遷徙跨境傳播疾病之案例，傳播「發熱伴血小板減少綜合症」的主要病媒有兩種，分別為「長角血蜱」及「微小扇頭蜱」。

每年4月至10月為蜱蟲活動季節，蜱蟲伺機攀附到經過的動物、寵物或人類身上，人類是遭帶有SFTSV的蜱蟲叮咬而感染。另外一種傳播方式是，直接接觸SFTS急性期病患的血液、體液，或呼吸道飛沫顆粒，而導致感染。疾管署認定的可傳染期為自發病起21天內，或發病起至血清檢體PCR檢驗結果為陰性。

Q2：發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）潛伏期以及症狀？

遭受到病毒感染的SFTS患者，被蜱蟲叮咬後，其潛伏期約7至14天，但有相關病例報告顯示，可持續於患者發病後2至3周於血液檢體檢測出病毒核苷酸。

SFTS患者，若是被蜱蟲叮咬，其叮咬處出現紅腫、皮疹、水皰、瘀斑；感染第一周，多數會有發燒、血小板及白血球減少等特徵，也可能有噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、肌肉痛、淋巴腫大等症狀，並會有出血傾向；第二周可能導致肝臟、腎臟等多重器官衰竭或瀰漫性血管內凝血異常，第三周多數患者走向復原病程，少數重症患者則可能死亡，致死率約5％至15％。

Q3：哪些人容易受到感染發熱伴血小板減少綜合症？

所有年齡層的人都可能被感染，但依中國大陸、日本及南韓流行病學顯示高危險族群為從事農業工作者及年老族群；另目前尚無病患感染後是否具終生免疫相關文獻。

Q4：如何防治蜱蟲叮咬？

避免暴露於蜱蟲孳生的草叢環境，若至郊區、戶外活動或工作必須接觸草叢環境時，應做好個人防護措施，包括穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含DEET、Picaridin或IR3535防蚊藥劑，並依照標籤指示說明使用。

戶外活動結束後應盡速沐浴並更換全部衣物，避免蜱蟲的附著和叮咬，以降低感染風險。注意居住周圍環境，請勿接觸鼠、不明來源的寵物或野生動物。

若發現遭蜱蟲叮咬，應儘速用鑷子夾住蜱蟲的口器，小心地將蜱蟲摘除，避免其口器斷裂殘留於體內，並使用肥皂沖洗叮咬處，即可降低感染的機會。

如有出現疑似SFTS的症狀，應盡速就醫並告知醫師蜱蟲叮咬史、流行疫情地區戶外活動史，或有無出入郊區、草叢等活動史，以供醫師診斷參考。

寵物也是蜱蟲的宿主之一，建議定期使用獸醫推薦的預防藥劑（如口服藥或滴劑）。從草叢返家後，應立即檢查寵物的腳趾縫、耳朵、腋下及尾巴根部，並用細齒梳梳理毛髮以防帶蟲入屋。若發現叮咬，務必比照人類方式以鑷子夾住口器拔除，切勿徒手硬拔；寵物睡墊則應定期用60℃熱水清洗消毒。

Q5：發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）治療方式？

SFTS目前無特定的治療藥物，以支持性療法為主。如有發現蜱蟲叮咬並出現疑似發熱伴血小板減少綜合症的症狀，應盡速就醫並告知醫師蜱蟲叮咬史、流行疫情地區戶外活動史，或有無出入郊區、草叢等活動史，以供醫師診斷參考。

通報個案須留置單人隔離病室治療，如檢驗後陰性排除則解除隔離；確定病例於症狀改善或消失，且連續2次血清檢體PCR檢驗結果呈現陰性（需間隔24小時），始得解除隔離。