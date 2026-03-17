基隆下修停班課雨量門檻 新北暫不跟進：依中央標準

基隆市近期將天然災害停止上班上課雨量判斷基準由350毫米下修至200毫米，引發外界關注是否帶動其他縣市跟進。對此，新北市人事處長林正壹表示，各地地理環境與氣候條件不同，新北目前仍維持原有判斷機制，暫無跟進調整規畫。

林正壹指出，停班停課標準須考量各地時間、地點與地理環境差異，「每個地方不一樣」，以新北而言，目前仍以中央訂定的24小時累積雨量350毫米作為主要參考依據，與現行制度一致。

不過，林正壹也強調，雨量標準僅為原則，實際決策仍會視當下狀況綜合判斷。他表示，除雨量外，也會一併考量風力、颱風路徑及降雨分布等因素，作為是否停班停課的重要依據。

針對若雨量未達標準，但已出現局部淹水或邊坡不穩等情形，林正壹表示，市府仍會依實際災情彈性調整，「會依照當時的狀況來綜合判斷」，以確保市民安全。