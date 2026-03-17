農科擴充園區清水池正式啟用 打造穩定供水

因應極端氣候威脅，以及園區內廠商陸續進駐，為強化農業科技園區供水穩定及防災調節功能，農業部農業科技園區的「清水池工程」已於去年底順利竣工並正式啟用。該工程完工後，不僅可提升園區整體供水穩定度，亦具備緊急備援及防災調節功能。

農科園區表示，隨著農科擴充園區開發進度推進，園區內廠商陸續進駐，產業用水需求逐年增加，為確保供水安全與系統穩定，該園區投入約3981萬元辦理「農科擴充園區新設清水池工程」，主要工程內容包含清水池池體、出入口管線、加壓系統、附屬構造及自動控制系統等設施。池體總容量可達每日2,400CMD，其中民生用水600CMD、產業用水1,800CMD，可作為園區日常用水調節及突發狀況的備援供水來源，減少供水中斷風險。

農科園區表示，該工程設計納入防災與結構安全考量，池體採鋼筋混凝土構造，具高強度與耐震性，確保長期穩定運作；同時導入自動化水位監測與遠端控制系統，可即時掌握水量變化，並自動調整進出水運作，有效提升系統操作穩定與管理效率。清水池啟用後，顯著強化園區供水調節能量，穩定產業及民生用水需求，並在災時提供備援功能，確保供水不中斷。未來可與園區水資源處理場相互配合，形成完善的供排水體系，提升整體水資源運用效率，進一步落實環境保護與永續發展目標。

農科園區表示，農科園區為南台灣農業科技產業的重要據點，長期推動高科技農業、冷鏈物流及生物科技等產業聚落發展，隨著清水池等基礎設施陸續擴充完工啟用，園區營運環境將更趨完善，能有效吸引國內外高附加價值農企業進駐，促進上下游產業鏈整合與地方經濟繁榮。未來將持續推動農科園區設施升級與環境優化，打造兼顧產業發展與生態永續的現代化農業科技示範園區。