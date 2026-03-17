南北串聯7縣市目標募1萬5000袋熱血 要催出更多首捐者

大大數位基金會連續3年辦捐血家年華，串聯全台7縣市，今年目標是募集1萬5000袋熱血。台北捐血中心主任林敏昌說，台灣國民捐血率約8%，位居全球第一，因高齡化、癌症治療與重大手術用血需求上升，調查發現30至60歲中壯年是捐血主力，如何提升年輕世代捐血意願、加強用血管理是重中之重。

「大大攜手 讓愛永續」公益行動持續第3年，今年規模升級，串起高雄、台中、苗栗、新竹、桃園、新北及台北等7大縣市，從南到北愛心接力，挑戰募集1萬5000袋熱血紀錄。

除推廣捐血，大大數位基金會董事長戴永輝今也「頂規復康巴士」給新北市政府，副市長劉和然說，愛是城市的靈魂，行動是翅膀，能讓城市起飛。這輛復康巴士將投入交通接送服務，造福身障、有長照需求長輩。戴永輝妻子、大地溫泉酒店董事長王雪梅也挽起衣袖捐血，她說，捐血很有意義，鼓勵大家養成定期捐血習慣。

「以醫療韌性來說，最好有10至14天的存量。」林敏昌說，以今天為例，台中只有6天存量，雙北存量是8天，但近期Rh陰性特殊血型缺口仍在，以往遇長假、天冷等因素，都會影響捐血意願，除了提倡捐血風氣，醫療用血管理也是重要一環。

林敏昌說，台灣國民捐血率約8%，高於鄰近國家日、韓的3%，台灣捐血風氣不弱，但年輕族群捐血意願偏低，希望透過與民間合辦的捐血車活動等，增加捐血活動觸及率，試圖催出更多首捐者。

目前台灣可捐血年紀調整為16至70歲，30至60歲居捐血者大宗，如何提振16至30歲年輕族群捐血動機，是捐血中心正持續努力的方向。

大大數位基金會連續3年辦捐血家年華，串聯全台7縣市，今年目標是募集1萬5000袋熱血，公益行動今天前進新北板橋，現場熱鬧滾滾。記者王慧瑛／攝影

大大數位基金會連續3年辦捐血家年華，串聯全台7縣市，今年目標是募集1萬5000袋熱血，公益行動今天前進新北板橋，現場熱鬧滾滾。記者王慧瑛／攝影

戴永輝妻子、大地溫泉酒店董事長王雪梅也挽起衣袖捐血，她說，捐血很有意義，鼓勵大家養成定期捐血習慣。記者王慧瑛／攝影

「大大攜手 讓愛永續」公益行動持續第3年，今年規模升級，串起高雄、台中、苗栗、新竹、桃園、新北及台北等7大縣市，從南到北愛心接力，挑戰募集1萬5000袋熱血紀錄，捐血行動今前進新北板橋，代言人謝震武也出席。記者王慧瑛／攝影

「大大攜手 讓愛永續」公益行動持續第3年，今年規模升級，串起高雄、台中、苗栗、新竹、桃園、新北及台北等7大縣市，從南到北愛心接力，挑戰募集1萬5000袋熱血紀錄。記者王慧瑛／攝影

除推廣捐血，大大數位基金會董事長戴永輝今也「頂規復康巴士」給新北市政府，副市長劉和然說，愛是城市的靈魂，行動是翅膀，能讓城市起飛。記者王慧瑛／攝影

大大數位基金會董事長戴永輝、大地溫泉酒店董事長王雪梅推廣捐血活動，立委蘇巧慧也到場助陣。記者王慧瑛／攝影

「大大攜手 讓愛永續」公益行動持續第3年，今年規模升級，串起高雄、台中、苗栗、新竹、桃園、新北及台北等7大縣市，從南到北愛心接力，挑戰募集1萬5000袋熱血紀錄，捐血行動今前進新北板橋，代言人謝震武也出席。記者王慧瑛／攝影