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基隆下修停止上班、上課雨量基準 過去350毫米 今年起200毫米就有機會

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市副市長邱佩琳（左三）等人今天宣布，基隆市天然災害停止上班、上課雨量判斷基準，從350毫米下修至200毫米。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳（左三）等人今天宣布，基隆市天然災害停止上班、上課雨量判斷基準，從350毫米下修至200毫米。記者邱瑞杰／攝影

基隆市天然災害停止上班、上課雨量判斷基準，過去是350毫米（大豪雨），市府今宣布下修至200毫米（豪雨）。副市長邱佩琳說，市府依據海大研究報告做出調整，保障市民安全是最優先考量。

基隆去年發生災害，市府宣布停止下班上課，或照常上班上課，都曾遭受質疑合理性。市府委由海洋大學團隊就近15年的基隆災害案例，針對地形和雨量變化提出分析報告，市府再據以決定如何調整決策模式。

邱佩琳指出，基隆市95%以上是山坡地，且是東北季風迎風面，受鋒面或颱風影響時，即使累積雨量未達中央停止上班上課標準，部分地區仍可能出現邊坡不穩、落石或局部淹水等情形，市府因此委託海大提出改善建議，以符合基隆市民防災的實際需求。

消防局長游家懿表示，以往基隆市是否停止上班上課，不分山地或平地，都是24小時預測雨量350毫米以上，才有機會放假。海大研究顯示，雨量雖未達350毫米，但因會發生短延時強降雨、集中降雨，或降雨在其他區域，積水在基隆等災害，建議修正停班停課判斷基準。

游家懿說，市府依據海大分析報告，已修訂天然災害停止上班上課判斷基準補充規範，未來雨量達200毫米，可能會影響到民眾上班或上課，消防局就可能會來報請市長宣布停止上班上課。

行政院人事行政總處現行規定，基隆市不分山區或平地，停止上班上課雨量參考基準，仍是24小時預測累積雨量達350毫米。

基市府人事處長林燕菲表示，市府去年底已經向中央建議，修正基隆停止上班上課的雨量基準，中央基本上同意。中央修法作業尚未完成，但因基隆已修正判斷基準補充規範，所以今年就可適用200毫米新規定。

海大副校長、河海工程學系特聘教授顧承宇，解說分析研究報告內容，指基隆近20年已具常態性發生豪雨，甚至大豪雨，降雨量也有明顯空間分布差異特性，建議停止上班上課雨量判斷基準，從350毫米下修至200毫米。若豪雨集中山區並影響通勤安全，應優先啟動山區的分區停班、停課或彈性措施。

基隆市政府今天宣布天然災害停止上班、上課雨量判斷基準，從350毫米下修至200毫米，副市長邱佩琳說，依據海大研究出調整，保障市民安全是最優先考量。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布天然災害停止上班、上課雨量判斷基準，從350毫米下修至200毫米，副市長邱佩琳說，依據海大研究出調整，保障市民安全是最優先考量。記者邱瑞杰／攝影

基隆市消防局長游家懿今天表示，天然災害停止上班上課判斷基準補充規範修訂後，未來雨量達200毫米就可能報請市長宣布停止上班上課。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局長游家懿今天表示，天然災害停止上班上課判斷基準補充規範修訂後，未來雨量達200毫米就可能報請市長宣布停止上班上課。記者邱瑞杰／攝影

海大副校長顧承宇今天解說分析研究報告內容，建議基市府將停止上班上課雨量判斷基準，從350毫米下修至200毫米。記者邱瑞杰／攝影
海大副校長顧承宇今天解說分析研究報告內容，建議基市府將停止上班上課雨量判斷基準，從350毫米下修至200毫米。記者邱瑞杰／攝影

邱佩琳 雨量 海大

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