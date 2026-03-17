成績斐然！北榮切除肺結節惡性率逾8成 全因院長陳威明做了「這件事」

衛福部國健署於111年7月起實施第五癌篩檢，由低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢肺癌上路。經健保署統計，國內醫院執行肺結節切除手術切片結果，發現台大、北榮、長庚、台大癌醫術後切片平均惡性率逾70%。台北榮總院長陳威明說，該院管控非常嚴格，三年多來，胸腔外科醫師每月要定期報告切除癌症手術的陽性率，「我不重視篩檢的數量，重視的是醫療品質，這是我默默在做的事情」。

台北榮總統計，111年7月國健署肺癌篩檢上路，截至去年12月31日止，肺癌篩檢共收案5500人，一共發現97位疑似肺癌患者，最後85位留在北榮手術治療，其中74位確定肺癌，陽性率達87%，12位病人到外院開刀，其中有11位是肺癌，陽性率高達92%。

陳威明說，國健署推出肺癌篩檢是好的德政、是重要的政策，「他全力支持」，因為人命是無價的，但各醫院的內部控管十分重要，應善用篩檢、管控篩檢陽性率找出真正需要治療的病人。

「因此，北榮醫師自我管控嚴格，再加上我的決心，我不重視檢驗數量，重視的是醫療品質。」陳威明說，他上任院長後，十分重視國健署肺癌篩檢政策，他直接告訴胸腔外科醫師，他不在乎檢驗數量，但重視醫療品質、陽性率。

陳威明說，三年多來，他要求胸腔科醫師每月都要向他提出陽性率報表，經定期監控所有胸腔外科主治醫師手術癌症陽性率，北榮的陽性率一直維持不錯，讓他到院外演講時「以引為豪」。

不過，陽性率低則可能是綜合許多因素，陳威明說，包括醫師可能較為資淺，在判讀檢查影像時，較無經驗，甚至是現在病人自我意識高，如果發現病灶又不手術，一旦未來真的演變為癌症，將可能導致醫療糾紛，醫師更可能自責一輩子。因此，不要去懷疑陽性率低的醫師，實際上可能是為了保護自己及照顧病人，不能去責怪醫師。

陳威明說，近幾年手術技術及影像診斷大幅精進，各醫院大部分都採微創的手術方式，手術後的恢復非常快，病人的接受度較高，加上確實有些醫師擔心如果請病人不必手術，日後萬一是肺癌，衍生醫療糾紛。這些可能是造成手術數量增高的因素。

因此，在台北榮總的病人經檢查後，主治醫師認為需要手術時，將由肺癌醫療團隊舉行會議一起討論，並非是一位醫師說的算，因為，該院資深醫師判讀陽性率均超過9成，可以提供好的意見，並帶領資淺主治醫師提升陽性率，且胸腔內科、放射科醫師也都很有經驗，確保病人的醫療品質。

陳威明說，有經驗的胸腔科醫師也願意與同仁一起分享經驗、一起進步，基本上每一個同仁都有不錯的陽性率表現，但資深、手術量高的醫師陽性率更高。肺癌治療是仰賴團隊合作，有效減少不必要手術，也可以減少因建議採病人保守治療，但日後發現是肺癌的風險。

「我寧可病人數量不多，也不要醫療品質不佳，我不在乎病人篩檢的數量，但醫療品質一定要好。」陳威明說，如此以省下不必要的醫療費用，讓健保永續，病人也能得到最好的醫療品質。希望日後能導入AI分析判讀，讓手術前的評估更為精準，臨床醫師可更精確決定採用何種手術方式。