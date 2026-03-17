快訊

伊朗新領袖活著！伊官員音檔曝光 穆吉塔巴遇襲前1舉動逃生

南韓釜山街頭驚傳命案！機長遭亂刀刺死 嫌犯疑是前同事

經典賽／美委爭冠「總統」成焦點 川普玩梗：要不要成為第51州？

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義大埔藝術節3月28日登場 邀玄天上帝賜福還能抽獎

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大埔藝術節3月28日登場，將邀請民眾走上酬神戲台，親身感受掌中劇的傳承魅力。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔藝術節3月28日登場，將邀請民眾走上酬神戲台，親身感受掌中劇的傳承魅力。記者黃于凡／攝影

嘉義縣一年一度的大埔藝術節將於3月28、29日在曾文水庫畔的大埔湖濱公園登場，今年邁入第6屆，以「瀲影」為主題，結合地方重要信仰玄天上帝，邀請布袋戲酬神戲台，還有祈願摸彩活動，可帶回iPhone17、黃金戒指，縣長翁章梁今天為藝術節揭開序幕，邀請大家一起參加。

大埔鄉代理鄉長陳正益說，大埔鄉地處台三線山區，群山環繞、環境清幽，坐擁曾文水庫湖景與自然景觀，被譽為山中的桃花源，「瀲影」象徵水面波光閃耀的景象，也呼應曾文水庫滿水位時湖面映照山影的景致，希望透過藝術節活動，引領民眾重新感受自然與生活的連結。

大埔藝術節今年結合地方重要信仰玄天上帝，特別製作Q版玄天上帝平安籤，另也安排多項藝文與體驗內容，邀請五洲勝義閣、義興閣與長義閣掌中劇團、嘉義民族管弦樂團、太日樂集、阮劇團、咚咚舞蹈團等團體接力演出，3月28日晚上9時40分還有精彩煙火秀。

翁章梁今天為大埔藝術節啟動祈願六芒星，點亮今年「瀲影起舞」主題特色。翁章梁說，大埔鄉有全台最大曾文水庫，風景非常漂亮，可以看到野生山豬、夜鷺、老鷹，還有釣魚平台可以釣魚，是非常休閒的好去處，在水庫旁把生活步調放慢，有助提升精氣神恢復。

大埔鄉公所指出，服務台購買園遊券可獲得摸彩券，1張250元園遊券兌換1張摸彩券，2張園遊券兌換2張摸彩券，摸彩時間為3月28日11時50分、16時50分、20時40分，3月29日9時45分、12時，大獎有iPhone17、黃金戒指、平板電腦、電視，特別獎則是玄天上帝祝壽。

嘉義縣大埔藝術節3月28日登場，將邀請民眾走上酬神戲台，親身感受掌中劇的傳承魅力。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔藝術節3月28日登場，將邀請民眾走上酬神戲台，親身感受掌中劇的傳承魅力。記者黃于凡／攝影

嘉義縣大埔藝術節3月28日登場，縣長翁章梁今天啟動祈願六芒星，邀請遊客共襄盛舉。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔藝術節3月28日登場，縣長翁章梁今天啟動祈願六芒星，邀請遊客共襄盛舉。記者黃于凡／攝影

iPhone 曾文水庫 翁章梁

延伸閱讀

雲林童樂會3月28日登場 斗六膨鼠森林公園變遊樂園

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

FOCASA馬戲團香港藝術節首演 導演林懷民溫暖告別

相關新聞

硬幣不見了！北捷「新版單程票」招負評：製造更多垃圾

台北捷運推出全新「QR單程票」，以紙本形式取代過去的塑膠代幣，並標示相關資訊，引發網友廣泛討論。許多人抱怨新票將增加垃圾，並表示舊版代幣更具實用性。

獨／超越血緣的愛！美籍養父母陪小兄弟回台 寄家刈包撫慰尋根心

11歲男童小恩、9歲小念兄弟2021年底出養到美國，美籍養父母育有一雙兒女，仍對小兄弟視如己出，收養家庭一家六口近日來台，前往新北家扶中心，與當年照顧孩子的兩戶寄養家庭見面。看到孩子長高長壯，寄媽緊緊擁抱孩子，寄養家庭準備刈包、一鴨三吃、珍珠奶茶等台灣味，撫慰尋根的心。

要變天了！吳聖宇：周四到周六鋒面影響降雨增 氣溫稍降

要變天了，把握好天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，今明天氣仍穩定溫暖，並有局部霧，周四至周六受鋒面影響，降雨增多、溫度稍降。

基隆下修停止上班、上課雨量基準 過去350毫米 今年起200毫米就有機會

基隆市天然災害停止上班、上課雨量判斷基準，過去是350毫米（大豪雨），市府今宣布下修至200毫米（豪雨）。副市長邱佩琳說，市府依據海大研究報告做出調整，保障市民安全是最優先考量。

影／智慧城市及淨零展開幕 蕭美琴：以人為本解決問題

2026智慧城市展暨淨零城市展今天在南港展覽館二館舉行，副總統蕭美琴出席開幕典禮致詞時表示，政府近年積極推動淨零、數位雙軸轉型，終極目標就是要以人為本，解決民眾生活面對的所有問題，並勉勵公部門以創新突破既有框架，提供更好的公共服務。

成績斐然！北榮切除肺結節惡性率逾8成 全因院長陳威明做了「這件事」

衛福部國健署於111年7月起實施第五癌篩檢，由低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢肺癌上路。經健保署統計，國內醫院執行肺結節切除手術切片結果，發現台大、北榮、長庚、台大癌醫術後切片平均惡性率逾70%。台北榮總院長陳威明說，該院管控非常嚴格，三年多來，胸腔外科醫師每月要定期報告切除癌症手術的陽性率，「我不重視篩檢的數量，重視的是醫療品質，這是我默默在做的事情」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。