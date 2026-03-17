嘉義大埔藝術節3月28日登場 邀玄天上帝賜福還能抽獎

嘉義縣一年一度的大埔藝術節將於3月28、29日在曾文水庫畔的大埔湖濱公園登場，今年邁入第6屆，以「瀲影」為主題，結合地方重要信仰玄天上帝，邀請布袋戲酬神戲台，還有祈願摸彩活動，可帶回iPhone17、黃金戒指，縣長翁章梁今天為藝術節揭開序幕，邀請大家一起參加。

大埔鄉代理鄉長陳正益說，大埔鄉地處台三線山區，群山環繞、環境清幽，坐擁曾文水庫湖景與自然景觀，被譽為山中的桃花源，「瀲影」象徵水面波光閃耀的景象，也呼應曾文水庫滿水位時湖面映照山影的景致，希望透過藝術節活動，引領民眾重新感受自然與生活的連結。

大埔藝術節今年結合地方重要信仰玄天上帝，特別製作Q版玄天上帝平安籤，另也安排多項藝文與體驗內容，邀請五洲勝義閣、義興閣與長義閣掌中劇團、嘉義民族管弦樂團、太日樂集、阮劇團、咚咚舞蹈團等團體接力演出，3月28日晚上9時40分還有精彩煙火秀。

翁章梁今天為大埔藝術節啟動祈願六芒星，點亮今年「瀲影起舞」主題特色。翁章梁說，大埔鄉有全台最大曾文水庫，風景非常漂亮，可以看到野生山豬、夜鷺、老鷹，還有釣魚平台可以釣魚，是非常休閒的好去處，在水庫旁把生活步調放慢，有助提升精氣神恢復。

大埔鄉公所指出，服務台購買園遊券可獲得摸彩券，1張250元園遊券兌換1張摸彩券，2張園遊券兌換2張摸彩券，摸彩時間為3月28日11時50分、16時50分、20時40分，3月29日9時45分、12時，大獎有iPhone17、黃金戒指、平板電腦、電視，特別獎則是玄天上帝祝壽。

嘉義縣大埔藝術節3月28日登場，將邀請民眾走上酬神戲台，親身感受掌中劇的傳承魅力。記者黃于凡／攝影