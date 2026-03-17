旗山醫院升格區域教學醫院 東九區急重症醫療量能再升級

衛福部旗山醫院升格區域醫院，也是高雄東九區唯一中、重度急救責任醫院，肩負偏鄉後送搶救前導工作，今天院方舉行升格發布會，院長張峻瑋表示，近年醫院手術與治療量能大幅成長，未來將聚焦三大方向包括強化急重症醫療、推動智慧醫療轉型，以及深化區域醫療合作，打造完善醫療網，縮短城鄉醫療差距。

旗山醫院今天上午舉辦區域醫院暨急重症升格發布會，醫福會執行長林慶豐指出，旗山醫院醫事、護理及行政人力皆已符合評鑑標準，升格區域醫院後，將可擴大醫事人員培訓功能，開放醫師、藥師、放射師與檢驗師等實習與訓練，建立穩定人才來源，提升留才與攬才能力。

林慶豐表示，旗山醫院也通過重度急救責任醫院評鑑，具備急診、加護病房與腦中風等即時處置能力，能在黃金時間內提供關鍵救治，並與高雄長庚、高雄榮總及高醫附院建立轉診綠色通道，未來將強化區域醫療網角色，成為高屏偏鄉重要後送與中繼醫療據點。

張峻瑋致詞表示，到旗山醫院服務已經16年，醫療團隊一步步建立、專科醫師的延攬，到醫療制度與管理的完善，都投入非常多心力，醫院手術與治療能量持續提升，目前累積手術案例已經超過500例。

張峻瑋說，醫療技術上也逐漸具備多項能力，包括心包膜相關手術、化學治療、內視鏡手術，以及心臟相關介入性治療等，讓許多過去需要轉診到都會區的患者，可以在地方就近接受治療。

除本地醫療服務外，也與國際醫療交流合作，包括越南醫師來院交流與訓練，逐步建立更完整的醫療專業網絡，隨著醫療設備與技術持續提升，旗山醫院在東高雄地區的醫療體系中，逐漸扮演更加重要的角色。

旗山醫院前院長李永恆也說，完成升格後，新建醫療大樓工程在中央與地方協力下已爭取到預算，期盼如期落成完工，提升整體醫療量能。

此外旗山醫院今發表脊椎內視鏡手術的醫療特色，脊椎外科醫師林昱成說，院內已有兩名醫師通過專業學會Level 1認證，在該領域具備與大型醫院同等水準，此技術讓偏鄉與高齡患者無需長途奔波，即可在地接受高品質微創治療。

旗山醫院長張峻瑋。記者郭韋綺／攝影

旗山醫院升格區域教學醫院。記者郭韋綺／攝影

旗山醫院升格區域教學醫院，也通過中、重度急救責任醫院評鑑。記者郭韋綺／攝影