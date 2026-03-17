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春遊看「螢河」 花蓮鯉魚潭螢火蟲季4月登場 推專車與限定遊程

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮春季生態旅遊開跑，壽豐鄉鯉魚潭螢火蟲季也將於4月10日至5月2日登場，可欣賞季節限定的「螢河美景」。圖／縱管處提供
花蓮春季生態旅遊開跑，壽豐鄉鯉魚潭螢火蟲季也將於4月10日至5月2日登場，可欣賞季節限定的「螢河美景」。圖／縱管處提供

花蓮春季生態旅遊開跑，壽豐鄉鯉魚潭螢火蟲季也將於4月10日至5月2日登場，花東縱谷國家風景區管理處指出，活動期間推出賞螢專車與限定遊程，參加民眾還可抽好禮，欣賞季節限定的「螢河美景」。花蓮縣政府觀光處表示，除賞螢外，還可出海賞鯨豚、參與農特產品與文化體驗活動。

鯉魚潭遊憩區群山環抱，水質與棲地環境良好，每年4至5月進入螢火蟲繁殖季，大量螢火蟲在林間飛舞。螢火蟲在短暫的成蟲期以發光頻率傳遞求偶訊號，點點螢光穿梭林間，「地上銀河」讓夜晚潭畔充滿浪漫氛圍。

縱管處自2003年起於螢火蟲繁殖季舉辦賞螢活動，由志工帶領遊客生態導覽，今年活動於4月10日至5月2日每周五、六晚間在潭南步道登場，3月23日開放線上報名。

活動期間將提供賞螢專車，每周六由花蓮轉運站出發的班次增為2班，並在5月1日勞動節連假加開2班次。賞螢季同時結合藍染手作、賞蝶與夜間賞螢等內容，推出季節限定遊程，提供多元生態旅遊體驗。

今年賞螢季也推出抽獎活動，搭乘賞螢專車或參加指定遊程即可現場抽好禮；若當周入住花蓮縣合法旅宿並出示住宿發票或收據，除可抽金針花氣泡飲與紅花左手香膏，還有機會獲得花東溫泉飯店平日住宿券，預計5月7日開獎。光復鄉居民成功報名並出示身分證或戶籍證明，也可現場兌換金針花氣泡飲。

縱管處提醒，賞螢活動位於自然棲地，民眾須依志工引導行動，手電筒需加罩紅色玻璃紙降低光害，並建議穿著長袖長褲防蚊蟲；現場禁止穿高跟鞋、露趾涼鞋及撐傘。活動期間潭南步道將實施交通管制，自駕遊客須將車輛停放於潭南停車場後步行入場。

觀光處表示，春季也是花蓮賞鯨豚的熱門季節，遊客可搭船出海觀察海豚與鯨豚；農村體驗方面，「箭筍暨農特產品推廣活動」將於3月29日至31日在遠東百貨花蓮店和平廣場舉辦；「漫遊箭筍趣」活動則自3月14日至5月10日在吉安鄉黃昏市場前哈囉公園登場。

另外，「螢饗 Fireflies Seasons Feast 馬太鞍濕地賞螢季」也將於3月20日至5月23日在馬太鞍濕地舉行，每周五、六晚間開放民眾沿木棧道賞螢，讓旅客在濕地生態與微光夜色中，感受花蓮春夜自然魅力。

花蓮春季生態旅遊開跑，壽豐鄉鯉魚潭螢火蟲季也將於4月10日至5月2日登場，可欣賞季節限定的「螢河美景」。圖／縱管處提供
花蓮春季生態旅遊開跑，壽豐鄉鯉魚潭螢火蟲季也將於4月10日至5月2日登場，可欣賞季節限定的「螢河美景」。圖／縱管處提供

花蓮鯉魚潭賞螢季活動期間將提供賞螢專車，每周六由花蓮轉運站出發的班次增為2班，並在5月1日勞動節連假加開2班次。圖／縱管處提供
花蓮鯉魚潭賞螢季活動期間將提供賞螢專車，每周六由花蓮轉運站出發的班次增為2班，並在5月1日勞動節連假加開2班次。圖／縱管處提供

花蓮正值箭筍盛產季節，分別在花蓮市與吉安鄉舉辦推廣活動。圖／花蓮縣府觀光處提供
花蓮正值箭筍盛產季節，分別在花蓮市與吉安鄉舉辦推廣活動。圖／花蓮縣府觀光處提供

生態旅遊 賞螢 花蓮

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