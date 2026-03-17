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法國核桃油檢出禁用銅葉綠素A 30公斤遭邊境攔截

中央社／ 台北17日電

食藥署今天公布，主打健康、無毒的生活品牌，從法國進口的核桃油被檢出禁用於油脂類的「銅葉綠素A」，若長期食用恐增加肝硬化風險，共1批、30公斤遭邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗不合格名單，共11項產品檢驗不合格，包括肯亞茵陳蒿、玻利維亞綠豆等，分別因防腐劑含量、農藥殘留含量不符規定，依規定退運或銷毀。

這次有一家訴求為自然、無毒、環保與健康的生活品牌，從法國進口的「核桃油」，被檢出銅葉綠素A0.1 ppm，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品非表列准用的食品範圍，共1批、30公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴媒體，銅葉綠素A雖然是合法食用色素，但依規定僅限制用於口香糖等產品，不可以使用在油脂類、麵條等主食中，原因在於主食類攝取量較大，添加色素恐增加風險，政策上要求盡量維持原本色澤。

劉芳銘說，該名輸入業者過去半年來這是首批違規，在邊境管制上將從一般抽批調整為加強抽批；至於從法國進口同號列產品，同樣也是第一批不合格產品，維持加強抽批。

「目前健康成年人每日銅建議攝取量約為0.9毫克，上限攝取量為10毫克。」林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說明，若攝取過量，擔心民眾會腸胃道不適、噁心嘔吐，長期下來可能會對肝臟造成損害，增加肝硬化風險。

這次還有另外1名業者報驗的印度胡荽籽及馬芹籽，各被檢出殘留亞滅培、陶斯松等多種農藥，共6批、1400公斤依規定退運或銷毀。劉芳銘表示，食藥署針對該名在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

邊境管制 農藥殘留 食藥署

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