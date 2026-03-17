無菸城市除了西門、中山商圈 蔣萬安再曝2路段設吸菸區

台北市長蔣萬安推動無菸城市，下一步將在西門、中山商圈推無菸商圈，並且規畫各設置三處、一處戶外負壓吸菸室。蔣萬安今天受訪再度表示，北市府也會選定一橫一縱，也就是在敦化南北路及信義路來設定吸菸區。

繼今年年貨大街擴大禁菸、無菸燈節後，蔣萬安昨天再度宣布將在人潮多的中山、西門商圈試辦禁菸商圈，並評估設戶外負壓吸菸室。蔣萬安今天再度表示，北市府推動無菸城市，目前就是穩健往前推進，所以第一，先選定人潮眾多的商圈，包括中山以及西門商圈，會設置戶外負壓吸菸室先試辦。

蔣說，二方面，北市府也會選定一橫一縱，也就是敦化南北路及信義路，會來設定吸菸區，當然北市府會充分跟地方在地里長、住戶來溝通討論。