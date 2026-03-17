快訊

三星摺疊手機爆「史詩級綠線」災情！網看傻眼：已經是綠面

全球第一槍！馬來西亞宣布「與美貿易協議失效」 不甩川普報復警告

日本來台串燒名店爆食安問題 客人用完餐上吐下瀉中市衛生局要查

聽新聞
0:00 / 0:00

無菸城市除了西門、中山商圈 蔣萬安再曝2路段設吸菸區

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席2026智慧城市展暨2050淨零城市展聯合開幕及頒獎典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席2026智慧城市展暨2050淨零城市展聯合開幕及頒獎典禮。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安推動無菸城市，下一步將在西門、中山商圈推無菸商圈，並且規畫各設置三處、一處戶外負壓吸菸室。蔣萬安今天受訪再度表示，北市府也會選定一橫一縱，也就是在敦化南北路及信義路來設定吸菸區。

繼今年年貨大街擴大禁菸、無菸燈節後，蔣萬安昨天再度宣布將在人潮多的中山、西門商圈試辦禁菸商圈，並評估設戶外負壓吸菸室。蔣萬安今天再度表示，北市府推動無菸城市，目前就是穩健往前推進，所以第一，先選定人潮眾多的商圈，包括中山以及西門商圈，會設置戶外負壓吸菸室先試辦。

蔣說，二方面，北市府也會選定一橫一縱，也就是敦化南北路及信義路，會來設定吸菸區，當然北市府會充分跟地方在地里長、住戶來溝通討論。

蔣萬安 北市府 中山商圈

延伸閱讀

台北推「無菸城市」 西門、中山商圈擬設戶外吸菸室

北市擬戶外蓋吸菸室 石崇良：於法可行

蔣萬安推無菸城市...西門中山設負壓吸菸室 衛生局曝這處也在會勘

蔣萬安推無菸城市...西門中山商圈戶外負壓吸菸室初步規畫曝

相關新聞

硬幣不見了！北捷「新版單程票」招負評：製造更多垃圾

台北捷運推出全新「QR單程票」，以紙本形式取代過去的塑膠代幣，並標示相關資訊，引發網友廣泛討論。許多人抱怨新票將增加垃圾，並表示舊版代幣更具實用性。

無菸城市除了西門、中山商圈 蔣萬安再曝2路段設吸菸區

台北市長蔣萬安推動無菸城市，下一步將在西門、中山商圈推無菸商圈，並且規畫各設置三處、一處戶外負壓吸菸室。蔣萬安今天受訪再度表示，北市府也會選定一橫一縱，也就是在敦化南北路及信義路來設定吸菸區。

浴室發霉別只會用漂白水！專家推「2家庭用品」 10分鐘見效又安全

浴室環境長期潮濕、溫暖，容易成為黴菌滋生的溫床，尤其是磁磚之間的填縫處，一旦出現黑色或灰色黴斑，不僅難清理，也會讓整體看起來髒亂不衛生。專家指出，相較於常見的漂白水或白醋，「過氧化氫（俗稱雙氧水）」其實是清除磁磚縫黴菌的有效替代方案。

62歲駕駛腳踝「爆漿」竟是雞蛋大痛風石 醫：不控制飲食恐截肢

1名62歲男性患有痛風卻仍不禁口，日前左腳踝突然劇烈疼痛且出現大量組織液滲漏，緊急就醫檢查後發現竟是雞蛋般大的痛風石破裂，外觀宛如「爆漿」。資深護理人員都驚呼「第一次看到這麼嚴重」，醫師旋即安排手術清創，避免感染擴散，並警告若不嚴格控制飲食，不僅會反覆發作，嚴重還可能步上截肢一途。

中央大學團隊與日、美科學家合作 破解深層月震之謎

國立中央大學太空科學與科技研究中心與地球科學系教授張竝瑜帶領的國際研究團隊，與日本東京大學地震研究所及美國加州大學洛杉磯分校科學家合作，利用阿波羅12、15、16號任務於月球表面所布設的磁力儀觀測資料，成功建立月球深部電阻率結構模型，並對長期未解的「深層月震」（Deep Moonquakes, DMQs）提出新的科學解釋。

出門檢查門鎖半小時…科技業男靠腦刺激治療擺脫強迫症

強迫症常與憂鬱症同時出現，兩者互相影響，容易形成慢性病程。桃園療養院精神科主任詹佳祥表示，當患者長期受強迫思考與儀式行為困擾，生活功能受影響後很容易併發憂鬱症狀，治療上往往需要多元策略，近年院方引進重複經顱磁刺激（rTMS）作為輔助治療，已有患者在接受療程後明顯改善，順利重返職場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。