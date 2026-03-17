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90歲長者當導覽員 東石港墘共生劇場村讓老村活起來

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
弘道老人福利基金會推動嘉義東石港墘據點發展為「共生劇場村」，舉辦實境解謎與體驗活動，由長者擔任導覽員、關卡主持人。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會推動嘉義東石港墘據點發展為「共生劇場村」，舉辦實境解謎與體驗活動，由長者擔任導覽員、關卡主持人。圖／弘道老人福利基金會提供

嘉義縣東石鄉港墘村人口外移嚴重，逾半居民都是老人，被視為典型「極限村落」，弘道老人福利基金會推動港墘據點發展為「共生劇場村」，舉辦實境解謎與體驗活動，讓長者擔任導覽員、關卡主持人，吸引外地遊客參與，讓長者找到人生目標，也讓平日寧靜的村莊熱鬧起來。

82歲林集阿嬤年輕時嫁入大家庭，一餐要煮20多人份，如今子女各自生活後獨居，參與港墘據點讓她重拾廚藝，在共生劇場村擔任「共食關主」，帶領遊客包水餃、煎蘿蔔糕。她說，過去請客一定要炊粿、圍桌吃飯，蘿蔔糕也是代表料理。遊客在她指導下動手料理，笑聲不斷。

94歲海木阿公與91歲秀梅阿嬤是高齡夫妻，兩人結褵超過70年，平時騎腳踏車到據點參與活動。原本寡言的海木阿公，在劇場村擔任「牧牛故事關主」，分享童年放牛往事，逐漸打開話匣子，侃侃而談。夫妻倆笑說，自己是到據點「上班」，把活動視為生活的一部分。

弘道基金會嘉義服務處長張儀芬說，共生劇場村讓長者重新被看見，透過導覽與任務關卡分享人生故事，吸引遊客造訪沉寂村落，未來將持續推動相關活動，並結合關懷訪視、共餐與健康促進服務，讓偏鄉長者在熟悉的社區中維持活躍生活，盼讓更多人看見農漁村長者生命力。

弘道老人福利基金會推動嘉義東石港墘據點發展為「共生劇場村」，舉辦實境解謎與體驗活動，由長者擔任導覽員、關卡主持人。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會推動嘉義東石港墘據點發展為「共生劇場村」，舉辦實境解謎與體驗活動，由長者擔任導覽員、關卡主持人。圖／弘道老人福利基金會提供

弘道老人福利基金會推動嘉義東石港墘據點發展為「共生劇場村」，長者分享生活經驗，帶領遊客體驗包水餃。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會推動嘉義東石港墘據點發展為「共生劇場村」，長者分享生活經驗，帶領遊客體驗包水餃。圖／弘道老人福利基金會提供

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