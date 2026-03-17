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出門檢查門鎖半小時…科技業男靠腦刺激治療擺脫強迫症

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
強迫症常與憂鬱症同時出現，桃園療養院精神科主任詹佳祥表示，當患者長期受強迫思考與儀式行為困擾，生活功能受影響後很容易併發憂鬱症狀，治療上往往需要多元策略。圖／桃療提供
強迫症常與憂鬱症同時出現，桃園療養院精神科主任詹佳祥表示，當患者長期受強迫思考與儀式行為困擾，生活功能受影響後很容易併發憂鬱症狀，治療上往往需要多元策略。圖／桃療提供

強迫症常與憂鬱症同時出現，兩者互相影響，容易形成慢性病程。桃園療養院精神科主任詹佳祥表示，當患者長期受強迫思考與儀式行為困擾，生活功能受影響後很容易併發憂鬱症狀，治療上往往需要多元策略，近年院方引進重複經顱磁刺激（rTMS）作為輔助治療，已有患者在接受療程後明顯改善，順利重返職場

35歲楊先生在科技產業工作，近年因長期工作壓力，原本就有的強迫症狀逐漸惡化，每天出門前反覆檢查門鎖與電器，常花上半小時以上才能出門，工作時也因反覆確認文件與細節導致效率明顯下降。隨著症狀加重，他逐漸出現情緒低落、失眠與對工作失去動力等憂鬱症狀，甚至一度請假休養。

後來在家人建議下，楊先生前往桃療精神科求診，經醫療團隊完整評估，在既有藥物治療基礎上安排rTMS輔助治療，接受數周療程後，強迫思考與反覆檢查行為逐漸減少，情緒也逐步穩定，最終順利回到職場。

腦醫學中心主任洪育遠指出，近年非侵入性腦刺激技術逐漸被應用於難治型精神疾病，包括rTMS與深層經顱磁刺激（dTMS），透過磁場刺激與情緒調節及認知控制相關的大腦前額葉與神經迴路，協助調整異常的大腦網絡活動。

2026年發表於國際期刊BMC Psychiatry的一篇系統性回顧研究也指出，rTMS可能透過調節強迫症相關的皮質神經網路，對部分患者的強迫症狀具有改善潛力，將腦刺激與藥物或心理治療整合，可能有助於提升整體治療效果。

詹佳祥強調，腦刺激治療並非取代傳統治療，而是作為整合治療的一部分，臨床上會依據患者症狀、病程與生活功能，評估是否結合藥物、心理治療以及腦刺激介入，讓患者逐步恢復生活節奏與社會功能。

桃療表示，未來將持續結合實證研究與臨床經驗，發展多模式精神醫療服務，協助不同族群的精神疾病患者獲得更適切與個別化的治療選擇。

重返職場 精神疾病 心理治療

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