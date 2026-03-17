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民眾提案移除河濱公園垃圾桶 環境部：尊重地方權責

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
民眾於公共政策網路參與平台提案「建議全面移除河濱公園垃圾桶，維持環境整潔」提案。圖／聯合報系資料照
民眾於公共政策網路參與平台提案「建議全面移除河濱公園垃圾桶，維持環境整潔」提案。圖／聯合報系資料照

公共政策網路參與平台「建議全面移除河濱公園垃圾桶，維持環境整潔」提案，日前正式進入附議階段，該提案指出，垃圾桶容量有限也容易滿溢，一旦出現垃圾堆放現象，往往吸引更多人隨意丟棄垃圾，也不利建立垃圾帶走的公共觀念。環境部表示，是否移除公園垃圾桶，尊重地方政府的城市管理權責。

該提案指出，目前河濱公園設置垃圾桶的初衷，是為了方便民眾處理活動過程中產生的垃圾。然而在實際運作上，假日或活動期間，垃圾桶經常迅速滿載，導致民眾將垃圾直接堆放在垃圾桶旁，反而造成更大範圍的環境髒亂，一旦出現垃圾堆放現象，往往會產生「破窗效應」，吸引更多人隨意丟棄垃圾，進一步惡化環境。

該提案進一步指出，公園設置大量垃圾桶，容易讓民眾形成垃圾可以留在現場的使用習慣，不利於建立自行帶走垃圾的環保行為，也會增加清潔人員工作負擔與管理成本，甚至公共垃圾桶常被部分民眾用來丟棄家庭垃圾，造成公共資源被濫用的情況。而台北市政府也已指出，曾出現民眾將家戶垃圾丟入公共垃圾桶的情形，影響公共空間環境與管理秩序。

該提案建議，為避免政策過於劇烈造成民眾不便，可先挑選垃圾問題較嚴重的河濱區段作為試辦區域，垃圾桶暫時封閉而非立即移除，設置「垃圾請自行帶走」標示，並於後續進行環境與垃圾量監測，評估清潔人員工作負擔變化、蒐集民眾意見等，並搭配宣導減量、學校社區合作推廣等。

該提案也以美國為例，美國猶他州雷頓（Layton）市在多數公園完全不設置垃圾桶，並鼓勵民眾將垃圾自行帶回處理，該政策已實施超過10年以上，官方表示並未出現嚴重垃圾問題，且有效減少亂丟垃圾與垃圾清運成本。此案例顯示，在適當宣導與管理下，不設垃圾桶反而可能減少垃圾產生與亂丟情形。

環境部環境管理署長顏旭明表示，環境部的立場自然是民眾做好垃圾分類，這就是一種源頭減量，政府長期以來都是希望大家自己的垃圾自己處理。至於河濱公園移除垃圾桶的倡議，環境部尊重地方政府的城市管理權責，畢竟政策的轉變還是要因地制宜。

地方政府 公園 公共政策

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車齡老化衍生空汙、作業風險 收垃圾最怕夾藏瓶罐爆炸

參考日本 災時廢棄物暫置公園、操場

操場暫堆廢棄物 地方有疑慮

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