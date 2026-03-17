6款印度香辛料竟有16種農藥超標 食藥署攔截退運銷毀1400公斤

食藥署今日公布邊境檢驗違規名單，共有11項違規，其中，自印度輸入的香辛料，胡荽籽、馬芹籽，多批不符合我國「農藥殘留容許量標準」情形，且檢出16種農藥殘留，共有1400公斤必須退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，為維護消費者食用安全，針對業者調整抽驗比例，減少攝食危害。

劉芳銘指出，這一批邊境檢驗不合格品項，各有3批由輸入業者「駱洋股份有限公司」報驗的印度胡荽籽及馬芹籽，檢出多種殘留農藥，含量超標，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定。食藥署針對「綠活企業有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%，「駱洋股份有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

「駱洋股份有限公司」報驗的印度胡荽籽及馬芹籽，檢出殘留農藥多達16種，包含得克利介於0.07至0.16ppm、賽洛寧0.04ppm、亞滅培介於0.30至0.36ppm、亞托敏介於0.09至0.11ppm、貝芬替介於0.20至0.29ppm、可尼丁介於0.15至0.21ppm、氟尼胺介於0.22至0.30ppm、菲克利介於0.09至0.11ppm、佈飛松介於0.30至0.42ppm、賽速安介於0.09至0.11ppm、脫芬瑞介於0.12至0.14ppm、三賽唑0.05ppm、芬普尼介於0.005至0.006ppm、陶斯松介於0.37至0.47ppm、賽滅寧介於0.07至0.09ppm、愛殺松介於0.06至0.09ppm。

劉芳銘強調，依據「農藥殘留容許量標準」，陶斯松為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.03ppm；三賽唑、愛殺松皆為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.05ppm；亞滅培、亞托敏、貝芬替、氟尼胺、菲克利、佈飛松、賽速安、脫芬瑞、得克利皆以檢測方法的定量極限0.05ppm為法規容許值；賽洛寧、可尼丁、賽滅寧以檢測方法的定量極限0.03ppm為法規容許值；芬普尼以檢測方法的定量極限0.002ppm為法規容許值，這6批印度的胡荽籽及馬芹籽必須退運或銷毀。

除了印度輸入的香辛料，自美國進口的「糙米」、日本的「抹茶粉」、肯亞的「茵陳蒿」、玻利維亞的「綠豆」也驗出農藥殘留含量不符規定。另有1批由輸入業者「綠活企業有限公司」報驗的法國核桃油，檢出銅葉綠素A 0.1 ppm，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，此產品為非表列准用的範圍，這批法國的核桃油必須退運或銷毀。