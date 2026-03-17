快訊

日本來台串燒名店爆食安問題 客人用完餐上吐下瀉中市衛生局要查

婦人報案要警來家捉鬼 台中警拒絕「我們不是師公、只抓小偷」

下個目標是古巴！川普嗆「我要接管」 不排除動武逼總統下台

聽新聞
0:00 / 0:00

中研院：初經早加塑化劑暴露 乳癌風險增逾7倍

中央社／ 台北17日電

中研院今天發布由院士陳建仁領軍的最新乳癌研究，若塑化劑暴露較高、體內代謝能力較差及初經較早等3因素同時存在，罹患乳癌風險最高逾7倍；研究成果發布於「美國國家科學院院刊」。

中央研究院今天發新聞稿表示，由中研院基因體研究中心特聘研究員陳建仁領軍，結合國家衛生研究院及國內多所大學研究團隊，完成一項歷時20年的大規模關於乳癌風險評估的人群研究，研究成果已於2026年3月發布於「美國國家科學院院刊」（Proceedings ofthe National Academy of Sciences, PNAS）。

中研院說明，乳癌長年為台灣及多數已開發國家女性發生率最高的癌症，此研究不僅證實DEHP（常見的塑化劑之一）暴露與女性乳癌風險的因果關聯，更首度提出代謝易感性（MEHP%）可作為乳癌風險評估的嶄新指標。

研究指出，當DEHP暴露較高、體內代謝DEHP能力較差，以及初經年齡較早（14歲前）等3個因素同時存在，女性罹患乳癌風險最高逾7倍。

陳建仁說明，此研究利用現今精準醫學常用的代謝體標記，探索罹患乳癌的個體差異性，提出更準確的個人化乳癌風險評估方法，以便及早辨識高風險女性，發展更有效的預防與早期發現策略。

陳建仁提到，由於DEHP是廣泛存在於日常塑膠製品中的環境荷爾蒙，此研究提醒高危險族群應減少塑化劑暴露，並應加強乳癌篩檢。

在研究開始時即蒐集受試者尿液樣本，並記錄其生活習慣與環境暴露情形，持續追蹤20年。研究團隊連結全國癌症登記檔，發現長期追蹤的研究對象後來確診乳癌的個案，並配對選取未罹癌的對照組，再從冷凍檢體庫找出119名乳房侵襲癌及245名配對對照組的尿液樣本進行塑化劑代謝物的分析。

本論文第一作者、前中研院基因體中心博士後研究員陳慧祺補充，研究數據顯示，當DEHP暴露與MEHP%同時偏高時，乳癌風險上升至2.68倍；再合併初經年齡早於14歲的風險因子，3者產生顯著協同效應，乳癌風險增高為沒有這3項風險因子者的7.52倍。

陳慧祺提到，目前台灣和各國的相關研究與監測，尚未注意到MEHP%的重要性，此發現為未來乳癌風險評估提供新的切入點。

此研究由陳建仁、國衛院研究員王淑麗及名譽研究員熊昭共同擔任通訊作者；前中研院基因體中心博士後研究員陳慧祺、輔仁大學醫學系助理教授游山林，以及台大醫院癌醫中心分院醫師林季宏為共同第一作者。研究經費由中研院、國衛院，以及國家科學及技術委員會支持。

陳建仁 乳癌 中研院

延伸閱讀

LDCT篩檢肺癌納家族史 楊泮池點破1原因：台灣與歐美大不同

乳癌照護品質提升方案今上路 衛福部長石崇良：盼加速反轉乳癌死亡率

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

相關新聞

無菸城市除了西門、中山商圈 蔣萬安再曝2路段設吸菸區

台北市長蔣萬安推動無菸城市，下一步將在西門、中山商圈推無菸商圈，並且規畫各設置三處、一處戶外負壓吸菸室。蔣萬安今天受訪再度表示，北市府也會選定一橫一縱，也就是在敦化南北路及信義路來設定吸菸區。

浴室發霉別只會用漂白水！專家推「2家庭用品」 10分鐘見效又安全

浴室環境長期潮濕、溫暖，容易成為黴菌滋生的溫床，尤其是磁磚之間的填縫處，一旦出現黑色或灰色黴斑，不僅難清理，也會讓整體看起來髒亂不衛生。專家指出，相較於常見的漂白水或白醋，「過氧化氫（俗稱雙氧水）」其實是清除磁磚縫黴菌的有效替代方案。

62歲駕駛腳踝「爆漿」竟是雞蛋大痛風石 醫：不控制飲食恐截肢

1名62歲男性患有痛風卻仍不禁口，日前左腳踝突然劇烈疼痛且出現大量組織液滲漏，緊急就醫檢查後發現竟是雞蛋般大的痛風石破裂，外觀宛如「爆漿」。資深護理人員都驚呼「第一次看到這麼嚴重」，醫師旋即安排手術清創，避免感染擴散，並警告若不嚴格控制飲食，不僅會反覆發作，嚴重還可能步上截肢一途。

硬幣退場了！北捷「新版單程票」招負評：製造更多垃圾

台北捷運推出全新「QR單程票」，以紙本形式取代過去的塑膠代幣，並標示相關資訊，引發網友廣泛討論。許多人抱怨新票將增加垃圾，並表示舊版代幣更具實用性。

出門檢查門鎖半小時…科技業男靠腦刺激治療擺脫強迫症

強迫症常與憂鬱症同時出現，兩者互相影響，容易形成慢性病程。桃園療養院精神科主任詹佳祥表示，當患者長期受強迫思考與儀式行為困擾，生活功能受影響後很容易併發憂鬱症狀，治療上往往需要多元策略，近年院方引進重複經顱磁刺激（rTMS）作為輔助治療，已有患者在接受療程後明顯改善，順利重返職場。

民眾提案移除河濱公園垃圾桶 環境部：尊重地方權責

公共政策網路參與平台「建議全面移除河濱公園垃圾桶，維持環境整潔」提案，日前正式進入附議階段，該提案指出，垃圾桶容量有限也容易滿溢，一旦出現垃圾堆放現象，往往吸引更多人隨意丟棄垃圾，也不利建立垃圾帶走的公共觀念。環境部表示，是否移除公園垃圾桶，尊重地方政府的城市管理權責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。