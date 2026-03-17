中研院：初經早加塑化劑暴露 乳癌風險增逾7倍

中研院今天發布由院士陳建仁領軍的最新乳癌研究，若塑化劑暴露較高、體內代謝能力較差及初經較早等3因素同時存在，罹患乳癌風險最高逾7倍；研究成果發布於「美國國家科學院院刊」。

中央研究院今天發新聞稿表示，由中研院基因體研究中心特聘研究員陳建仁領軍，結合國家衛生研究院及國內多所大學研究團隊，完成一項歷時20年的大規模關於乳癌風險評估的人群研究，研究成果已於2026年3月發布於「美國國家科學院院刊」（Proceedings ofthe National Academy of Sciences, PNAS）。

中研院說明，乳癌長年為台灣及多數已開發國家女性發生率最高的癌症，此研究不僅證實DEHP（常見的塑化劑之一）暴露與女性乳癌風險的因果關聯，更首度提出代謝易感性（MEHP%）可作為乳癌風險評估的嶄新指標。

研究指出，當DEHP暴露較高、體內代謝DEHP能力較差，以及初經年齡較早（14歲前）等3個因素同時存在，女性罹患乳癌風險最高逾7倍。

陳建仁說明，此研究利用現今精準醫學常用的代謝體標記，探索罹患乳癌的個體差異性，提出更準確的個人化乳癌風險評估方法，以便及早辨識高風險女性，發展更有效的預防與早期發現策略。

陳建仁提到，由於DEHP是廣泛存在於日常塑膠製品中的環境荷爾蒙，此研究提醒高危險族群應減少塑化劑暴露，並應加強乳癌篩檢。

在研究開始時即蒐集受試者尿液樣本，並記錄其生活習慣與環境暴露情形，持續追蹤20年。研究團隊連結全國癌症登記檔，發現長期追蹤的研究對象後來確診乳癌的個案，並配對選取未罹癌的對照組，再從冷凍檢體庫找出119名乳房侵襲癌及245名配對對照組的尿液樣本進行塑化劑代謝物的分析。

本論文第一作者、前中研院基因體中心博士後研究員陳慧祺補充，研究數據顯示，當DEHP暴露與MEHP%同時偏高時，乳癌風險上升至2.68倍；再合併初經年齡早於14歲的風險因子，3者產生顯著協同效應，乳癌風險增高為沒有這3項風險因子者的7.52倍。

陳慧祺提到，目前台灣和各國的相關研究與監測，尚未注意到MEHP%的重要性，此發現為未來乳癌風險評估提供新的切入點。

此研究由陳建仁、國衛院研究員王淑麗及名譽研究員熊昭共同擔任通訊作者；前中研院基因體中心博士後研究員陳慧祺、輔仁大學醫學系助理教授游山林，以及台大醫院癌醫中心分院醫師林季宏為共同第一作者。研究經費由中研院、國衛院，以及國家科學及技術委員會支持。