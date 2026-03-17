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新鞋磨破皮險截趾 嘉榮團隊清創保住68歲糖友腳趾
嘉義68歲張姓男子罹患糖尿病多年，日前因穿新皮鞋導致小拇趾起水泡破皮，因未留意導致傷口紅腫化膿並迅速惡化。家屬緊急送醫後，經中榮嘉義分院診斷為第三期糖尿病足感染，所幸在醫療團隊搶救下，透過傷口清創、負壓抽吸及抗生素療法，成功保住腳趾避免截趾命運。
中榮嘉義分院整形外科主任朱俊旭表示，糖尿病患者若出現足部潰瘍，有15%機率需截肢，台灣每年更有逾2000人因此面臨截肢。由於血糖長期控制不佳易引發神經病變與末梢循環不良，使足部感覺遲鈍，微小傷口若未及時處理，極易惡化成蜂窩性組織炎或骨髓炎。
朱俊旭提醒，糖友應養成每日檢查足部習慣，尤其注意腳底與趾縫有無紅腫或破皮，外出應穿著寬鬆舒適鞋襪並避免赤腳。朱俊旭建議落實「看、泡、擦、穿、控」五大原則：每天查看足部、每週溫水適度泡腳、保持趾縫乾燥、穿著合腳透氣鞋襪，並規律回診將糖化血色素控制在7%以下，才能大幅降低截肢風險。
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