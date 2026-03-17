快訊

日本來台串燒名店爆食安問題 客人用完餐上吐下瀉中市衛生局要查

婦人報案要警來家捉鬼 台中警拒絕「我們不是師公、只抓小偷」

下個目標是古巴！川普嗆「我要接管」 不排除動武逼總統下台

聽新聞
0:00 / 0:00

新鞋磨破皮險截趾 嘉榮團隊清創保住68歲糖友腳趾

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
糖友預防截肢危機，嘉榮主任朱俊旭傳授五招護足祕訣。圖／中榮嘉義分院
糖友預防截肢危機，嘉榮主任朱俊旭傳授五招護足祕訣。圖／中榮嘉義分院

嘉義68歲張姓男子罹患糖尿病多年，日前因穿新皮鞋導致小拇趾起水泡破皮，因未留意導致傷口紅腫化膿並迅速惡化。家屬緊急送醫後，經中榮嘉義分院診斷為第三期糖尿病足感染，所幸在醫療團隊搶救下，透過傷口清創、負壓抽吸及抗生素療法，成功保住腳趾避免截趾命運。

中榮嘉義分院整形外科主任朱俊旭表示，糖尿病患者若出現足部潰瘍，有15%機率需截肢，台灣每年更有逾2000人因此面臨截肢。由於血糖長期控制不佳易引發神經病變與末梢循環不良，使足部感覺遲鈍，微小傷口若未及時處理，極易惡化成蜂窩性組織炎或骨髓炎。

朱俊旭提醒，糖友應養成每日檢查足部習慣，尤其注意腳底與趾縫有無紅腫或破皮，外出應穿著寬鬆舒適鞋襪並避免赤腳。朱俊旭建議落實「看、泡、擦、穿、控」五大原則：每天查看足部、每週溫水適度泡腳、保持趾縫乾燥、穿著合腳透氣鞋襪，並規律回診將糖化血色素控制在7%以下，才能大幅降低截肢風險。

台灣每年逾2000名糖友截肢，醫師朱俊旭呼籲落實五大原則守護足部。圖／中榮嘉義分院
台灣每年逾2000名糖友截肢，醫師朱俊旭呼籲落實五大原則守護足部。圖／中榮嘉義分院

糖尿病 嘉義

延伸閱讀

62歲駕駛腳踝「爆漿」竟是雞蛋大痛風石 醫：不控制飲食恐截肢

健康主題館／腎友患皮蛇風險高 5徵兆自我檢測

無出國史 彰縣一家8人染「食人菌」

不知罹腎病 大叔及時就醫逃過洗腎

相關新聞

無菸城市除了西門、中山商圈 蔣萬安再曝2路段設吸菸區

台北市長蔣萬安推動無菸城市，下一步將在西門、中山商圈推無菸商圈，並且規畫各設置三處、一處戶外負壓吸菸室。蔣萬安今天受訪再度表示，北市府也會選定一橫一縱，也就是在敦化南北路及信義路來設定吸菸區。

浴室發霉別只會用漂白水！專家推「2家庭用品」 10分鐘見效又安全

浴室環境長期潮濕、溫暖，容易成為黴菌滋生的溫床，尤其是磁磚之間的填縫處，一旦出現黑色或灰色黴斑，不僅難清理，也會讓整體看起來髒亂不衛生。專家指出，相較於常見的漂白水或白醋，「過氧化氫（俗稱雙氧水）」其實是清除磁磚縫黴菌的有效替代方案。

62歲駕駛腳踝「爆漿」竟是雞蛋大痛風石 醫：不控制飲食恐截肢

1名62歲男性患有痛風卻仍不禁口，日前左腳踝突然劇烈疼痛且出現大量組織液滲漏，緊急就醫檢查後發現竟是雞蛋般大的痛風石破裂，外觀宛如「爆漿」。資深護理人員都驚呼「第一次看到這麼嚴重」，醫師旋即安排手術清創，避免感染擴散，並警告若不嚴格控制飲食，不僅會反覆發作，嚴重還可能步上截肢一途。

硬幣退場了！北捷「新版單程票」招負評：製造更多垃圾

台北捷運推出全新「QR單程票」，以紙本形式取代過去的塑膠代幣，並標示相關資訊，引發網友廣泛討論。許多人抱怨新票將增加垃圾，並表示舊版代幣更具實用性。

出門檢查門鎖半小時…科技業男靠腦刺激治療擺脫強迫症

強迫症常與憂鬱症同時出現，兩者互相影響，容易形成慢性病程。桃園療養院精神科主任詹佳祥表示，當患者長期受強迫思考與儀式行為困擾，生活功能受影響後很容易併發憂鬱症狀，治療上往往需要多元策略，近年院方引進重複經顱磁刺激（rTMS）作為輔助治療，已有患者在接受療程後明顯改善，順利重返職場。

民眾提案移除河濱公園垃圾桶 環境部：尊重地方權責

公共政策網路參與平台「建議全面移除河濱公園垃圾桶，維持環境整潔」提案，日前正式進入附議階段，該提案指出，垃圾桶容量有限也容易滿溢，一旦出現垃圾堆放現象，往往吸引更多人隨意丟棄垃圾，也不利建立垃圾帶走的公共觀念。環境部表示，是否移除公園垃圾桶，尊重地方政府的城市管理權責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。