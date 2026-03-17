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硬幣退場了！北捷「新版單程票」招負評：製造更多垃圾

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運公司推出全新「QR單程票」，引發不環保爭議。乘客進站示意圖。 中央社
台北捷運公司推出全新「QR單程票」，引發不環保爭議。乘客進站示意圖。 中央社

若不常搭乘捷運，不少民眾會選擇購買單程票。過去台北捷運像硬幣一樣的單程票，未來將逐漸被新型票券取代。台北捷運公司近日宣布，全新「QR單程票」已悄悄上線，外型也與過去大不相同。消息曝光後，引起廣大網友熱議。

北捷在臉書發文，有民眾發現自己買到的單程票，不再是過去像硬幣的塑膠代幣，而是變成一張長條紙票。其實並不是售票機出錯，而是北捷推出了新的「QR單程票」，新票券為紙本形式，上方印有QR Code，並標示開立日期、開立車站以及票價等資訊，同樣維持「限當天有效」的規則。

北捷說明，乘客只要將票券上的QR Code對準閘門的掃碼鏡頭，等待螢幕出現綠色箭頭後，就能順利進出站。提醒民眾從18日起，在全線車站的自動售票機，或使用手機「台北捷運GO」APP，都可以購買新型QR單程票。

貼文一出後，多數民眾都不挺這次的改版，紛紛表示「本來的硬幣比較好吧」、「這個弄丟率比原本塑膠進出站單程幣還高」、「之前的代幣還可以重複使用，這個紙用完就得丟」、「實際上只會製造更多垃圾，閘門口或捷運站以後就會一堆被隨意丟棄的感熱紙」、「一堆閘門不能掃QR，還要找哪一道可以掃」、「辦公室都無紙化了，政府還在製造紙張喔？」、「除了浪費紙還有什麼用？」。

雖然留言區抱怨連連，但北捷仍有不少相當便民的隱藏服務獲乘客好評。本站曾報導，一名女網友分享，近期在捷運站剛好生理期來，離超商、藥妝店有一些距離，來不及買衛生棉，沒想到向北捷站務員詢問後，竟然能索取免費的護墊來應急，讓她及時解決危機，讓不少網友大讚「太貼心了吧」、「原來有這種服務！大家都需要知道」、「用血淚換來的分享」。

北捷 硬幣

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