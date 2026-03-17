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3歲童反覆血便 就醫竟發現2公分幼兒型大腸息肉

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
3歲林姓女童飽受間歇性血便之苦，經台北慈濟醫院就醫檢查及術後病理報告，證實為幼年型大腸息肉。圖／台北慈濟醫院提供
3歲林姓女童飽受間歇性血便之苦，經台北慈濟醫院就醫檢查及術後病理報告，證實為幼年型大腸息肉。圖／台北慈濟醫院提供

3歲林姓女童近半年飽受間歇性血便之苦，雖用軟便藥治療但病情反覆，經就醫檢查發現，糞便潛血檢查呈陽性，且大腸鏡檢查竟發現大腸內有一顆約2公分的息肉，術後病理報告證實為良性的幼年型大腸息肉，所幸術後恢復良好。醫師提醒家長，若孩子反覆出現血便甚至數周以上，須提高警覺趕緊就醫。

收治病患的台北慈濟醫院兒科部腸胃科醫師李致任指出，兒童血便原因多樣，雖常與便秘、肛裂相關，但也可能涉及腸胃道感染、腸套疊、大腸息肉或小腸處的梅克爾憩室，兒童最常見的大腸息肉以「幼年型息肉」為主，臨床上約9成以上屬良性病變，在台灣發生率約為2%，好發年齡在1至7歲的學齡前兒童，最典型症狀為無痛且反覆性血便，若長時間不理會，可能因慢性出血出現臉色蒼白、活動力下降等缺鐵性貧血表現。

李致任說明，在臨床診斷中，會先透過糞便顏色初步分辨出血位置，黑色糞便可能來自胃或十二指腸等上消化道出血，鮮紅色則多為大腸、直腸處的下消化道出血。若懷疑大腸病灶，大腸鏡檢查是最關鍵且具決定性的工具，不僅能直接觀察腸道狀況，更能於同次檢查中完成切除治療。

醫師表示，大部分的幼年型息肉可透過大腸鏡進行微創切除，在舒眠情況下，將器械透過肛門進入大腸，並在影像系統的輔助下，利用電圈套住息肉根部進行切除，再依情況決定是否需要使用止血夾加強止血，若息肉體積過大或經評估無法以大腸鏡完整切除，才需採外科手術處置。且相較於外科手術，大腸鏡切除手術優點是傷口小、疼痛感低且恢復時間短，近9成孩童術後復發率趨近於零，預後十分良好。

針對日常照護，李致任強調，良好飲食與生活型態是腸道健康的關鍵，家長應讓孩子多攝取新鮮蔬果及膳食纖維，建立規律作息與如廁時間，若孩童出現反覆血便、體重下降、生長停滯、發燒、臉色蒼白或精神活動力明顯下降等情況，務必及早就醫檢查，由專業兒科腸胃醫師評估，才能為健康把關。

大腸鏡檢查

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