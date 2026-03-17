塑膠袋價格「一波一波漲」中東戰火發酵 小吃、冷飲攤苦撐

中東局勢升溫，牽動全球能源與原物料市場。受荷莫茲海峽運輸受阻影響，國際原油供應出現缺口，進一步推升石化原料價格，連帶讓塑膠袋、吸管等民生用品成本節節攀升。儘管政府對油氣價格採取凍漲措施，但石化產品仍受國際市場機制牽動，價格難以壓抑，第一線攤商與業者壓力倍增。

在嘉義市，不少小吃攤業者直言，近期進貨塑膠袋價格「一波接一波漲」，尤其大尺寸塑膠袋漲幅最為明顯，甚至高達3成。業者無奈表示，過去從未見過如此快速且頻繁的調漲，「一次就漲2、3成，一整袋成本多出3、400元」，對以薄利多銷為主的小吃生意而言，負擔沉重。即便成本飆升，多數業者仍選擇自行吸收，不敢輕易調整售價，擔心影響顧客消費意願。但長期下來，獲利空間壓縮，讓攤商直呼吃不消。

上游供應端同樣感受到壓力。黃姓塑膠機械業者指出，此波價格上漲主要來自國際石化原料市場，包括艾克森美孚與殼牌等大型供應商調整售價，牽動聚乙烯等原料成本走高。由於屬於自由市場機制，政府難以如油氣價格般介入吸收，短期內價格走勢仍充滿不確定性。

影響層面不僅止於塑膠袋與吸管，包括汽機車零件如後視鏡、居家用品如水盆、灑水器等塑膠製品，也面臨成本上揚壓力。雖然部分業者目前仍以庫存支應，暫未調整終端售價，但隨著原料持續上漲，未來恐難再吸收，價格反映只是時間問題。

業界普遍憂心，若中東戰事持續延燒，石化原料價格恐居高不下，一旦下游產品全面調漲，將進一步推升民生物價，形成新一波通膨壓力。面對成本與市場雙重夾擊，嘉義基層業者只能咬牙苦撐，期盼國際局勢早日降溫，讓原物料價格回穩，避免衝擊擴大至整體民生消費。