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打造藍色遊憩新經濟 遊艇駕照與登記數雙成長

中央社／ 記者黃巧雯台北17日電

為打造藍色遊憩新經濟願景，航港局積極推展遊艇活動與增加遊艇泊區，若以114年與110年數據比較，據統計，遊艇駕照數提升57%，遊艇專屬泊位數增加38%，遊艇登記數也成長35%。

航港局發布新聞稿表示，為普及遊艇活動，已建置遊艇入口網站，提供一站式服務並逐年優化，瀏覽量已突破840萬人次，同時透過拍攝「小資女遊艇自駕初體驗」等主題影片推廣，YouTube頻道已成功吸引逾6.6萬人次觀看，並有效帶動民眾考照自駕風氣。

根據航港局統計，遊艇駕照數從110年2萬144張成長至114年3萬1637張，成長57%，而遊艇登記數也從110年1208艘成長至114年1636艘，成長35%，顯示海洋休憩已成為國人親近大海的熱門管道。

在建立友善遊艇活動環境方面，航港局表示，已啟動遊艇泊位與多元服務機能，規劃「遊艇遊程圈」，藉由串聯本島與離島的「環島及跳島」遊程，達成漁港與遊艇產業共有、共生、共榮的永續發展目標。

隨著遊艇活動熱度持續升溫，航港局表示，遊艇專屬泊位數從110年1044席泊位，114年專屬泊區已擴增至26處，可提供1437席泊位，預計115年將進一步成長至28處，屆時可擴增至1537席泊位，持續為遊艇玩家提供服務。

航港局表示，將持續推廣遊艇活動，深化完善的海洋旅遊環境，讓海洋觀光深度融入國人日常生活，創造藍色經濟的新風潮。

海洋 活動 遊艇

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