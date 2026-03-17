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浴室發霉別只會用漂白水！專家推「2家庭用品」 10分鐘見效又安全
浴室環境長期潮濕、溫暖，容易成為黴菌滋生的溫床，尤其是磁磚之間的填縫處，一旦出現黑色或灰色黴斑，不僅難清理，也會讓整體看起來髒亂不衛生。專家指出，相較於常見的漂白水或白醋，「過氧化氫（俗稱雙氧水）」其實是清除磁磚縫黴菌的有效替代方案。
根據英國《鏡報》報導指出，雙氧水這種天然漂白物質在低濃度下使用相對安全，能透過破壞黴菌的細胞結構來達到清潔效果。房屋維護公司 Best Roofers 創辦人亞歷克斯・莫里西（Alex Morrissey）建議，可將3%雙氧水倒在磁磚縫隙上，靜置約10至15分鐘後，再以較硬的尼龍刷刷洗，最後用清水沖乾淨。
如果遇到較頑固的汙漬，他建議把小蘇打粉與3%雙氧水混合成糊狀，塗抹在磁磚縫中，放置約10分鐘後再刷洗並沖掉，必要時可重複幾次，直到灰黑色黴斑逐漸淡化。
Daily Poppins 居家清潔專家 奈傑爾・貝爾曼（Nigel Bearman） 也表示，雙氧水是「最有效的漂白水替代方案之一」。他指出，漂白水雖然能讓表面看起來變白，但不一定能滲透多孔的填縫材質，因此黴菌往往很快再度出現；相較之下，雙氧水能深入縫隙，清潔效果更持久。
專家同時提醒，在清潔前應先清除磁磚上的水分、肥皂膜或油垢，例如使用溫和的浴室清潔劑，或在溫水中加入幾滴洗碗精清洗並沖乾淨，讓氧化型清潔劑能直接作用在黴菌上。
此外，專家也提到，常見於洗衣產品中的氧系漂白粉（主要成分為過碳酸鈉）也是另一種有效的除黴選擇。將粉末加水調成糊狀塗在磁磚縫隙，靜置約15分鐘後刷洗並沖淨，同樣能分解有機污漬，且氣味比傳統漂白水溫和。
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