清明節前兩周掃墓國道通行費打7折 北高省130元、短途變貴了

清明連假將至，為鼓勵民眾分散掃墓車流，交通部高公局祭出「提前掃墓」國道收費優惠，於連假前兩個周休，可享有單一費率再7折的通行費折扣，以小型車單一費率再打7折通行費率為每公里0.63元計算，台北至高雄通行費僅213元，較一般費率343元省下130元。

為避免清明節連假期間國道車流過度集中，高公局祭出「提前掃墓」國道收費優惠，於連假前兩個周休（115年3月21、22、28、29日）可享有單一費率再7折的通行費折扣。

經試算，小型車單一費率再打7折的通行費率為每公里0.63元；等於台北（圓山）至高雄的通行費僅213元，較一般費率343元節省130元。

高公局指出，依過去實施經驗，連假前兩個周休實施通行費優惠措施後，整體交通量較一般周休增加約1成，顯示該措施對分散清明節掃墓車流具一定程度效益。

至於短途（每日行駛里程在42公里以下）的通行費用則有所增加，因此建議短途用路人可改行駛地方道路或替代道路，除可避免繳納較多通行費外，也可節省於交流道壅塞時排隊等候時間。

高公局進一步表示，清明節前兩個周休所實施的疏導措施，除包含單一費率再7折收費外，節前兩個周六（3月21、28日）實施國5時段性封閉部分南向入口，以及於節前兩個周日（3月22、29日）國5部分北向入口維持實施高乘載管制。