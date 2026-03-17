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臉像被電擊、刷牙也會痛 53歲婦人患「疼痛性三叉神經病變」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
日常刷牙、咀嚼或輕觸臉部、甚至風吹就突然劇痛，卻檢查不出來，可能是「疼痛性三叉神經病變」；示意圖。圖／123RF
日常刷牙、咀嚼或輕觸臉部、甚至風吹就突然劇痛，卻檢查不出來，可能是「疼痛性三叉神經病變」；示意圖。圖／123RF

許多人出現臉部刺痛、麻痛或電擊般疼痛時，第一時間常想到牙齒問題。國泰醫院神經內科主治醫師陳又嘉提醒，如果臉部疼痛長期反覆發作，或在刷牙、咀嚼或輕觸臉部、甚至風吹就突然劇痛，卻檢查不出來，可能是「疼痛性三叉神經病變」，這類患者常輾轉看診多年，直到神經內科評估後才找到真正原因。

一名53歲林姓婦人多年來飽受左臉疼痛困擾，症狀有時像針扎，有時又像電擊般突然襲來，也會持續痠麻不適。最困擾的是，只要咀嚼、刷牙等，疼痛就會突然加劇，日常生活備受影響。她曾多次求診牙科，但檢查結果都顯示牙齒沒有問題，也曾被診斷為三叉神經痛並接受藥物治療，但疼痛仍未改善。

後來轉診神經內科後，發現林姓婦人的症狀其實是在多年前接受拔牙與植牙手術後開始出現，經進一步評估，確診為「疼痛性三叉神經病變」。在接受周邊三叉神經阻斷術治療後，疼痛明顯改善，不用再擔心突如其來的電擊般疼痛，焦慮和憂鬱情緒不再。

陳又嘉指出，「疼痛性三叉神經病變」通常與三叉神經周邊受損有關，常見原因包括牙科手術，例如植牙、根管治療、拔智齒或麻醉注射。顏面外傷、顱顏手術、正顎手術以及三叉神經皰疹病毒感染，也可能造成神經受損。少數情況與腦幹腫瘤或多發性硬化症等中樞神經病變相關，仍有部分患者找不到明確原因。

臨床上，患者常出現分布在三叉神經範圍內的臉部疼痛，疼痛型態包括電擊感、針刺感或刀割般疼痛。觸摸患處時，可能出現麻木、過度敏感，甚至「輕碰就痛」，日常生活洗臉、說話、刷牙或風吹臉部，都可能誘發劇烈疼痛，因為痛感劇烈，心理壓力極大，常被形容為「自殺病」。

陳又嘉表示，「疼痛性三叉神經病變」常被誤認為典型三叉神經痛，但兩者其實不同。典型三叉神經痛通常為短暫劇痛，每次發作多在2分鐘內結束，而且不痛時臉部神經功能正常。疼痛性三叉神經病變則多為持續性疼痛，只是疼痛強度時強時弱，神經學檢查也常出現感覺異常或過度敏感等。

目前的治療方法多以神經痛藥物為第一線，包括三環抗憂鬱劑、血清素與正腎上腺素再吸收抑制劑，以及部分抗癲癇藥物等。部分研究指出，局部注射肉毒桿菌可能有助緩解症狀。若藥物效果有限，可考慮周邊三叉神經阻斷術、三叉神經根切除術、周邊神經調節術，或深腦刺激與重複經顱磁刺激（rTMS）等神經調控治療。

陳又嘉提醒，若臉部疼痛長期反覆出現，尤其是在牙科或顏面手術後才開始出現症狀，不應輕忽，應及早尋求神經科醫師評估。透過正確診斷與治療，多數患者仍有機會有效控制疼痛，重新回到正常生活。

出現4種情況要警覺可能是神經痛

1.臉部疼痛反覆發作：疼痛像電擊、針刺或刀割感。

2.日常動作會誘發疼痛：如刷牙、洗臉、咀嚼、說話或風吹臉部。

3.疼痛持續存在：不是短暫發作，而是長期大痛小痛交替。

4.曾有牙科或顏面手術史：如植牙、拔牙、正顎手術或皰疹感染後。

國泰醫院神經內科主治醫師陳又嘉提醒，臉部持續疼痛，應早就醫。圖／國泰醫院提供
國泰醫院神經內科主治醫師陳又嘉提醒，臉部持續疼痛，應早就醫。圖／國泰醫院提供

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