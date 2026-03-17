要變天了！吳聖宇：周四到周六鋒面影響降雨增 氣溫稍降

要變天了，把握好天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，今明天氣仍穩定溫暖，並有局部霧，周四至周六受鋒面影響，降雨增多、溫度稍降。

吳聖宇指出，今明兩天花東地區、恆春半島雲量較多，偶有零星地形降雨機會，其他地方大致為晴到多雲。今明兩天夜晚清晨在西半部、外島地區仍要注意濃霧出現的機會。溫度方面則是白天溫暖、夜晚清晨稍涼，北部、東半部白天高溫可到25到28度，中南部高溫更可到27到30度或以上，夜晚清晨中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻可能出現12到14度低溫。

吳聖宇指出，周四鋒面有機會靠近或來到北台灣上空，北部、東北部、東部將轉為陰天有短暫陣雨天氣，中南部、東南部雲量也會增多，山區亦有局部短暫陣雨機會。由於東北季風稍增強，北部、東北部白天高溫略降至22到25度，花東地區高溫仍有25到27度，中南部受影響較小，高溫仍有26至29度或以上。

吳聖宇說，周五到周六受鋒面和東北季風增強影響，北部、東北部、東部陰天或多雲並有短暫陣雨出現機會，中南部、東南部雲量偏多，山區也會有局部短暫陣雨機會。台南以北到北部沿岸一帶仍有較強陣風出現的可能性。北部、東北部白天高溫22至24度，花東地區24到26度，中南部持續26到29度。

周日(22日)到下周一、二(23到24日)，東半部有局部短暫陣雨，西半部大致為多雲到晴，山區午後因為熱力作用，雲量增多，也可能有零星局部降雨機會，北台灣溫度將回升，各地白天溫暖，夜晚清晨稍涼。

吳聖宇指出，預估鋒面要再度南下可能要等到下周三(25日)之後，依照目前預報資料看起來，一直到3月底之前，除北部、東北部、東部的天氣有變化，降雨機會較多之外，中南部地區暫時還是沒有看到有明顯降雨預測，持續維持較為穩定、少雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。