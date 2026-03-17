快訊

經典賽／7局上MVP亞古納建功 委內瑞拉2：2追平義大利

一代哲人哈伯瑪斯：聯邦德國精神的代言者

川普拒絕與伊朗談判原因曝光！伊外長被爆主動找白宮特使談停火

聽新聞
0:00 / 0:00

62歲駕駛腳踝「爆漿」竟是雞蛋大痛風石 醫：不控制飲食恐截肢

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
1名62歲男性患有痛風卻仍不禁口，手腳均可見痛風石。圖／亞洲大學附屬醫院提供
1名62歲男性患有痛風卻仍不禁口，手腳均可見痛風石。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名62歲男性患有痛風卻仍不禁口，日前左腳踝突然劇烈疼痛且出現大量組織液滲漏，緊急就醫檢查後發現竟是雞蛋般大的痛風石破裂，外觀宛如「爆漿」。資深護理人員都驚呼「第一次看到這麼嚴重」，醫師旋即安排手術清創，避免感染擴散，並警告若不嚴格控制飲食，不僅會反覆發作，嚴重還可能步上截肢一途。

亞洲大學附屬醫院骨折創傷科主任黃仁廷表示，該名患者年輕時從事貨車司機工作，長期作息不規律，加上應酬頻繁、飲酒習慣難以戒除，約40歲時便已出現痛風症狀，但始終未規律就醫追蹤，每當關節紅腫疼痛發作，患者僅依賴止痛藥暫時緩解，未控制飲食，也未接受降尿酸治療，導致血中尿酸長期偏高。

雖然多年前開始就醫服藥，但患者也坦承「朋友約喝酒時還是會喝兩口」，因此在長時間尿酸失控的情況下，尿酸結晶不斷沉積於關節與周邊軟組織，逐漸形成一顆顆肉眼可見的痛風石，明顯分布於腳趾、腳踝、手指、手腕與手肘等處，部分結石體積甚至如雞蛋般大，不僅造成關節變形，也使局部皮膚長期處於緊繃狀態。

黃仁廷說，痛風是一種與代謝異常相關的慢性疾病，主要成因為體內尿酸生成過多，或腎臟排泄功能不足，導致尿酸在血液中累積，當急性發作時，常出現關節紅、腫、熱、痛症狀，若長期未妥善控制，便會進展為慢性痛風，尿酸逐漸在關節處累積形成痛風石，增加破裂與感染風險。

痛風石會破裂，與其生長位置、體積大小及周圍組織狀況密切相關，當痛風石長期堆積在皮膚下方，會持續壓迫皮膚與軟組織，使局部血液循環變差，皮膚逐漸變薄、脆弱。一旦患者行走、摩擦、外力撞擊，或局部發炎反應加劇時，皮膚便可能無法承受內部壓力而破裂。

此外，痛風反覆發作本身就會造成慢性發炎，發炎反應會破壞周圍組織結構，使皮膚修復能力下降，當痛風石持續增大，內部尿酸結晶堆積過多，局部壓力升高，就可能像被撐破的氣球一樣突然破裂，導致混合尿酸結晶與組織液外滲，外觀常呈現白色糊狀或乳白色結晶，並伴隨劇烈疼痛。

黃仁廷說，痛風石破裂，最大的風險在於感染，破損的皮膚就像一道破口，細菌容易趁虛而入，可能導致慢性潰瘍、蜂窩性組織炎，嚴重時甚至引發敗血症，若感染持續擴散，甚至可能侵入骨骼，形成骨髓炎，當感染無法控制、組織大範圍壞死時，為了保命，最嚴重的處置就是截肢。

1名62歲男性患有痛風卻仍不禁口，日前左腳踝突然劇烈疼痛且出現大量組織液滲漏，緊急就醫檢查後發現竟是雞蛋般大的痛風石破裂，外觀宛如「爆漿」。圖／亞洲大學附屬醫院提供
1名62歲男性患有痛風卻仍不禁口，日前左腳踝突然劇烈疼痛且出現大量組織液滲漏，緊急就醫檢查後發現竟是雞蛋般大的痛風石破裂，外觀宛如「爆漿」。圖／亞洲大學附屬醫院提供

亞洲大學附屬醫院骨折創傷科主任黃仁廷說，痛風石破裂，最大的風險在於感染。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院骨折創傷科主任黃仁廷說，痛風石破裂，最大的風險在於感染。圖／亞洲大學附屬醫院提供

痛風 截肢

延伸閱讀

健康主題館／腎友患皮蛇風險高 5徵兆自我檢測

健康主題館／老婦跌倒痛到難翻身 骨鬆造成胸椎骨折

無出國史 彰縣一家8人染「食人菌」

不知罹腎病 大叔及時就醫逃過洗腎

相關新聞

62歲駕駛腳踝「爆漿」竟是雞蛋大痛風石 醫：不控制飲食恐截肢

1名62歲男性患有痛風卻仍不禁口，日前左腳踝突然劇烈疼痛且出現大量組織液滲漏，緊急就醫檢查後發現竟是雞蛋般大的痛風石破裂，外觀宛如「爆漿」。資深護理人員都驚呼「第一次看到這麼嚴重」，醫師旋即安排手術清創，避免感染擴散，並警告若不嚴格控制飲食，不僅會反覆發作，嚴重還可能步上截肢一途。

臉像被電擊、刷牙也會痛 53歲婦人患「疼痛性三叉神經病變」

許多人出現臉部刺痛、麻痛或電擊般疼痛時，第一時間常想到牙齒問題。國泰醫院神經內科主治醫師陳又嘉提醒，如果臉部疼痛長期反覆發作，或在刷牙、咀嚼或輕觸臉部、甚至風吹就突然劇痛，卻檢查不出來，可能是「疼痛性三叉神經病變」，這類患者常輾轉看診多年，直到神經內科評估後才找到真正原因。

要變天了！吳聖宇：周四到周六鋒面影響降雨增 氣溫稍降

要變天了，把握好天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，今明天氣仍穩定溫暖，並有局部霧，周四至周六受鋒面影響，降雨增多、溫度稍降。

獨／超越血緣的愛！美籍養父母陪小兄弟回台 寄家刈包撫慰尋根心

11歲男童小恩、9歲小念兄弟2021年底出養到美國，美籍養父母育有一雙兒女，仍對小兄弟視如己出，收養家庭一家六口近日來台，前往新北家扶中心，與當年照顧孩子的兩戶寄養家庭見面。看到孩子長高長壯，寄媽緊緊擁抱孩子，寄養家庭準備刈包、一鴨三吃、珍珠奶茶等台灣味，撫慰尋根的心。

友善穆斯林店家破百 台北開齋節周日有大規模清真市集

「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋再聚台北」22日大安森林公園登場，北市觀光傳播局今年再與多家清真餐廳、手作工坊合作推「清真特約店家集點」活動，即日起至31日到特約店家消費、完成集點任務，即可獲限量「金屬書籤」，活動當日至服務台還能兌換限量清真市集50元折價券。

想學黃仁勳走松機VVIP隱形通道 這價碼就能禮遇通關

行政院長卓榮泰秀飛日本包機單據，但難掩他選擇從松指部起飛的「特權」標記。松山機場有全台唯一結合棚廠的商務航空中心，美國歌手Lady Gaga、張忠謀、黃仁勳等人都從這裡進出台北，一般人只要支付得起費用，沒特權也能享受「VVIP的必經之路」，來看這個「隱形通道」是如何運作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。