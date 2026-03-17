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獨／超越血緣的愛！美籍養父母陪小兄弟回台 寄家刈包撫慰尋根心

聯合報／ 記者王慧瑛林媛玲／新北即時報導
11歲男童小恩、9歲小念兄弟2021年底出養到美國，美籍養父母近日陪他們來台尋根，與昔日寄養家庭、社工重聚。圖／新北家扶中心提供
11歲男童小恩、9歲小念兄弟2021年底出養到美國，美籍養父母近日陪他們來台尋根，與昔日寄養家庭、社工重聚。圖／新北家扶中心提供

11歲男童小恩、9歲小念兄弟2021年底出養到美國，美籍養父母育有一雙兒女，仍對小兄弟視如己出，收養家庭一家六口近日來台，前往新北家扶中心，與當年照顧孩子的兩戶寄養家庭見面。看到孩子長高長壯，寄媽緊緊擁抱孩子，寄養家庭準備刈包、一鴨三吃、珍珠奶茶等台灣味，撫慰尋根的心。

為安排這場重聚，新北家扶中心煞費苦心，除邀約寄養家庭爸媽，小兄弟也許願想見昔日一起住寄家的「類家人」，小兄弟朝思暮想的人齊聚，大家都對重聚充滿期待。

小兄弟離開台灣4年多，語言習慣從中文轉為美語，透過照片與活潑的肢體語言，仍和昔日寄養家庭、社工大家聊得熱絡。美籍養父母開心地與寄養家庭分享4年多來小兄弟在美國適應情形與生活點滴。養母提到，小兄弟非常融入家庭生活，與哥哥姊姊感情融洽，在學校表現也優異。知道孩子相當思念照顧過他們的人，一家人一起規畫尋根之旅，飛越半個地球來台灣，只為圓重聚的夢。

新北家扶中心督導范淑芬憶起當年，小恩、小念因家庭變故，尚在牙牙學語階段便由社會局轉介家扶，先後安置在兩戶寄養家庭，寄家父母用愛與耐心呵護小兄弟，陪伴度過生命動盪期。2021年10月，在多方努力與祝福下，小兄弟獲得美國家庭收養，飛往美國展給新人生。養父母原本就育有一雙兒女，仍敞開雙臂，將小恩、小念視為不可或缺的家庭成員。

一轉眼4年多過去，收養家庭一家六口飛來台灣，上周六前往新北家扶中心，和寄養家庭見面。寄爸寄媽看到孩子便獻上溫暖擁抱，欣慰與感動淚水在眼眶打轉，寄媽廚藝好，知道孩子想念台灣美食，準備刈包、一鴨三吃、珍珠奶茶等，孩子們享用台式食物，一邊玩著桌遊，場面熱鬧溫馨。

這次的尋根重聚，讓孩子感受到雙倍的愛與支持，更彰顯了「愛無國界」精神。新北市家扶中心主任黃劍峯說，小恩、小念的人生轉折，是所有寄養家庭與網絡單位共同努力的成果，小兄弟沒有分離，是最好的安排。

黃劍峯說，每一位寄養家庭都是孩子生命中的重要擺渡人，他們的愛心與付出，為孩子們點亮希望，也安定孩子的心，讓他們有勇氣面對未來挑戰。

近年安置童的數量增加，新北家扶中心仍急招募更多寄養家庭加入，守護需要幫助的孩子。年滿25歲、身心健康，結婚2年以上，有愛心與耐心、有穩定收入與居住環境，願意接受教育訓練的家庭，都可加入寄養服務行列。本月20日周五上午10時，在板橋光明街138號有招募說明會，洽詢可撥（02）29592038。

寄媽廚藝好，知道孩子想念台灣美食，準備刈包、一鴨三吃、珍珠奶茶，孩子們享用台式食物，一邊玩著桌遊，場面熱鬧溫馨。圖／新北家扶中心提供
寄媽廚藝好，知道孩子想念台灣美食，準備刈包、一鴨三吃、珍珠奶茶，孩子們享用台式食物，一邊玩著桌遊，場面熱鬧溫馨。圖／新北家扶中心提供

寄爸寄媽看到孩子便獻上溫暖擁抱，欣慰與感動淚水在眼眶打轉。圖／新北家扶中心提供
寄爸寄媽看到孩子便獻上溫暖擁抱，欣慰與感動淚水在眼眶打轉。圖／新北家扶中心提供

寄媽廚藝好，知道孩子想念台灣美食，準備刈包、一鴨三吃、珍珠奶茶，孩子們享用台式食物，一邊玩著桌遊，場面熱鬧溫馨。圖／新北家扶中心提供
寄媽廚藝好，知道孩子想念台灣美食，準備刈包、一鴨三吃、珍珠奶茶，孩子們享用台式食物，一邊玩著桌遊，場面熱鬧溫馨。圖／新北家扶中心提供

11歲男童小恩、9歲小念兄弟2021年底出養到美國，美籍養父母近日陪他們來台尋根，與昔日寄養家庭、社工重聚。圖／新北家扶中心提供
11歲男童小恩、9歲小念兄弟2021年底出養到美國，美籍養父母近日陪他們來台尋根，與昔日寄養家庭、社工重聚。圖／新北家扶中心提供

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