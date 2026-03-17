快訊

經典賽／2局下義大利靠3保送得2分 委內瑞拉0：2義大利

阿聯宣布「暫時關閉領空」！伊朗開戰至今狂轟逾1900枚飛彈及無人機

推論轉折點來了！黃仁勳：輝達未來一年晶片訂單上看1兆美元

聽新聞
0:00 / 0:00

40億打造質子治療中心 準醫學中心「大林慈濟」強化雲嘉癌症醫療

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
準醫學中心嘉義縣大林慈濟醫院院長賴寧生昨晚在嘉市小原餐廳新春媒體餐敘致詞。記者魯永明／攝影
準醫學中心嘉義縣大林慈濟醫院院長賴寧生昨晚在嘉市小原餐廳新春媒體餐敘致詞。記者魯永明／攝影

深耕雲嘉南醫療25年嘉義縣大林慈濟醫院，去年1月升格為準醫學中心，成為嘉義區唯一獲此殊榮療機構。院方啟動新一階段發展藍圖，將斥資新40億元設置質子治療中心，目標5年內正式升格醫學中心，提升雲嘉南地區癌症醫療量能，縮短城鄉醫療差距。

院長賴寧生昨晚在嘉市小原餐廳新春媒體餐敘表示，雲嘉地區癌症患者比例偏高，醫療資源分布不足，許多病患確診晚期，甚至合併多重併發症，治療難度提升，需要精準先進醫療技術介入，為改善這項醫療問題，院方規畫興建質子治療中心，預計今年完成簽約啟動工程，動工後約2年半投入營運。

他指出，目前台灣質子治療資源集中北中南幾個大型醫院，南部以高雄長庚為據點。雲嘉南地區長期存在約250公里療醫療真空帶，患者往往需要長途奔波求醫。因此，大林慈濟規畫質子治療中心並非單一醫院設備競賽，而是以區域醫療合作為核心。賴寧生表示，目前已與13家醫院建立「雲嘉醫療策略聯盟」，未來透過資源共享與醫療合作，由大林慈濟先行投資建置設備，各院醫師共同參與治療與照護，讓區域醫療從競爭走向共榮，避免高端設備重複投資。

醫界指出，質子治療被視為目前最精準的放射治療技術之一，其特點是利用高能量粒子將放射線劑量集中在腫瘤部位，如同「深水炸彈」般精準打擊癌細胞，並大幅降低對周邊正常組織的傷害，因此副作用相對較低，特別適合部分複雜或難以手術的腫瘤治療。

回顧發展歷程，大林慈濟醫院2000年啟業至今，服務將近2000萬人次門診患者、超過100萬人次急診病人，收治住院患者逾58萬人次。院方強調，未來將持續秉持以病人為中心的醫療理念，結合專業醫療團隊與創新技術，發展特色醫療服務，提供雲嘉南民眾更完整且高品質醫療照護。

準醫學中心嘉義縣大林慈濟醫院院長賴寧生昨晚在嘉市小原餐廳新春媒體餐敘致詞。記者魯永明／攝影
準醫學中心嘉義縣大林慈濟醫院院長賴寧生昨晚在嘉市小原餐廳新春媒體餐敘致詞。記者魯永明／攝影

醫學中心 慈濟 嘉義

延伸閱讀

公醫治理再升級 急重症專家黃豐締接任高雄聯醫院長

乳癌照護品質提升方案今上路 衛福部長石崇良：盼加速反轉乳癌死亡率

無緣乳癌照護新方案？缺指定專科醫師 偏鄉恐陷「醫療雙城記」

台大胸腔科教授王振源接掌民生醫院 推動升級轉型為區域教學醫院

相關新聞

周四周五水氣漸增 吳德榮：周六鋒面快閃北東轉雨北台略降溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗；白天微熱、早晚涼，日夜溫差大，容易起霧的型態；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。

台北推「無菸城市」 西門、中山商圈擬設戶外吸菸室

台北市長蔣萬安推動「無菸城市」，昨宣布將於人潮眾多的西門、中山商圈試辦無菸商圈，並評估設置戶外負壓吸菸室。據了解，北市府規畫在西門商圈設置三處、中山商圈設置一處戶外負壓吸菸室，另持續盤點戶外吸菸區，預計上半年試辦。

帶有風險基因 失智機率多3到15倍

國內平均每十三名年逾六十五歲長者中，就有一人失智，如何提早因應，成為醫界一大挑戰。國衛院研究證實，載脂蛋白APOE ε4基因與認知退化有關，帶有此基因的中老年人認知功能退化較快，且七十歲為重要分水嶺，惡化情況更為明顯。

友善穆斯林店家破百 台北開齋節周日有大規模清真市集

「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋再聚台北」22日大安森林公園登場，北市觀光傳播局今年再與多家清真餐廳、手作工坊合作推「清真特約店家集點」活動，即日起至31日到特約店家消費、完成集點任務，即可獲限量「金屬書籤」，活動當日至服務台還能兌換限量清真市集50元折價券。

想學黃仁勳走松機VVIP隱形通道 這價碼就能禮遇通關

行政院長卓榮泰秀飛日本包機單據，但難掩他選擇從松指部起飛的「特權」標記。松山機場有全台唯一結合棚廠的商務航空中心，美國歌手Lady Gaga、張忠謀、黃仁勳等人都從這裡進出台北，一般人只要支付得起費用，沒特權也能享受「VVIP的必經之路」，來看這個「隱形通道」是如何運作。

午後臭氧濃度易上升 雲嘉南空品亮橘燈

今天環境風場為偏東風，環境部空氣品質監測網提醒雲嘉南地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。