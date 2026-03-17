40億打造質子治療中心 準醫學中心「大林慈濟」強化雲嘉癌症醫療

深耕雲嘉南醫療25年嘉義縣大林慈濟醫院，去年1月升格為準醫學中心，成為嘉義區唯一獲此殊榮療機構。院方啟動新一階段發展藍圖，將斥資新40億元設置質子治療中心，目標5年內正式升格醫學中心，提升雲嘉南地區癌症醫療量能，縮短城鄉醫療差距。

院長賴寧生昨晚在嘉市小原餐廳新春媒體餐敘表示，雲嘉地區癌症患者比例偏高，醫療資源分布不足，許多病患確診晚期，甚至合併多重併發症，治療難度提升，需要精準先進醫療技術介入，為改善這項醫療問題，院方規畫興建質子治療中心，預計今年完成簽約啟動工程，動工後約2年半投入營運。

他指出，目前台灣質子治療資源集中北中南幾個大型醫院，南部以高雄長庚為據點。雲嘉南地區長期存在約250公里療醫療真空帶，患者往往需要長途奔波求醫。因此，大林慈濟規畫質子治療中心並非單一醫院設備競賽，而是以區域醫療合作為核心。賴寧生表示，目前已與13家醫院建立「雲嘉醫療策略聯盟」，未來透過資源共享與醫療合作，由大林慈濟先行投資建置設備，各院醫師共同參與治療與照護，讓區域醫療從競爭走向共榮，避免高端設備重複投資。

醫界指出，質子治療被視為目前最精準的放射治療技術之一，其特點是利用高能量粒子將放射線劑量集中在腫瘤部位，如同「深水炸彈」般精準打擊癌細胞，並大幅降低對周邊正常組織的傷害，因此副作用相對較低，特別適合部分複雜或難以手術的腫瘤治療。

回顧發展歷程，大林慈濟醫院2000年啟業至今，服務將近2000萬人次門診患者、超過100萬人次急診病人，收治住院患者逾58萬人次。院方強調，未來將持續秉持以病人為中心的醫療理念，結合專業醫療團隊與創新技術，發展特色醫療服務，提供雲嘉南民眾更完整且高品質醫療照護。