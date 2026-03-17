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友善穆斯林店家破百 台北開齋節周日有大規模清真市集

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安前年出席台北開齋節活動。本報資料照片
台北市長蔣萬安前年出席台北開齋節活動。本報資料照片

「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋再聚台北」22日大安森林公園登場，北市觀光傳播局今年再與多家清真餐廳、手作工坊合作推「清真特約店家集點」活動，即日起至31日到特約店家消費、完成集點任務，即可獲限量「金屬書籤」，活動當日至服務台還能兌換限量清真市集50元折價券。

北市觀傳局表示，今年「清真特約店家」規模更勝以往，邀集18間優質美食及手作體驗店家熱情響應，包括「圖佳土耳其馬賽克燈與咖啡工作坊」、「阿里巴巴的廚房」、「塔吉摩洛哥料理」、「番紅花城土耳其餐廳」、「Mosaic Art Studio土耳其馬賽克燈工作坊」等各式店家。

民眾即日起至31日期間前往特約店家，消費滿百元獲1點、集滿3點即可兌換限量精美金屬書籤，憑集點卡還能在3月22日大安森林公園活動現場服務台，兌換清真市集50元折價券，可於當日市集消費折抵使用，限量200名、換完為止。透過集點走訪特色店家的過程，感受台北多元文化的城市氛圍。

觀傳局指出，北市積極打造穆斯林友善旅遊環境，已累積輔導逾百家業者取得穆斯林友善認證，為全台最多；同時也拿下「穆斯林婦女友善旅遊目的地城市獎」，「台北開齋節歡慶活動」亦獲得「2025年美國泰坦創新獎-活動創新類金獎」的肯定。

觀傳局表示，3月22日大安森林公園將化身為充滿異國風情的文化綠地。當天活動不僅有熱鬧「清真市集」、受歡迎的「草地同樂區」與「文化體驗區」，今年舞台區更特別邀請超人氣印尼歌手Feby Putri來台現場演出，並新增「穆斯林友善成果展區」，民眾參與展區遊戲就有機會帶走精美小禮。

觀傳局 台北 穆斯林 節日

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