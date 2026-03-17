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周四周五水氣漸增 吳德榮：周六鋒面快閃北東轉雨北台略降溫

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今明兩天各地持續晴朗，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大。聯合報系資料照
今明兩天各地持續晴朗，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗；白天微熱、早晚涼，日夜溫差大，容易起霧的型態；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率

今日各地區氣溫如下：北部14至30度、中部12至29度、南部14至30度及東部14至30度。

吳德榮指出，周四、五微弱鋒面在北部海面，台灣附近水氣漸增，各地雲量逐日增多，局部山區及東半部零星少量降雨機率、逐日提高。台灣在鋒前暖氣團内，各地仍偏暖，容易起霧，北台因雲量較多、氣溫稍降。周六微弱鋒面快速掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫略降。其他地區影響輕微。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周日至周三(22至25日)微弱鋒面再北移、天氣好轉，各地多雲時晴，白天溫暖舒適、早晚涼，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周四(26日)微弱鋒面再南下，天氣轉變。由於近10天北方系統偏弱，各國模式模擬的不確定性增大，也頻繁調整，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

機率 氣溫 鋒面

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