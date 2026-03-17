農業民生 新竹再強化節水

水情持續惡化，經濟部表示，考量中央氣象署預報，未來三、四月降雨偏少的機率高，研商後決定再強化及落實新竹地區農業、民生及產業相關節水措施，各科學園區也導入抗旱利器再生水，審慎應對後續水情變化。

中央氣象署預報員林定宜說，預估今年春季雨量正常偏少，春雨並不會出現大規模下雨，中南部要等到五、六月梅雨季，出現大範圍西南風才會有長時間降雨。

經濟部表示，三月十二日新竹地區實施減壓供水黃燈措施，並停止供應行政機關及國營事業非必要用水，加上產業園區及科學園區廠商配合自主節水，降低用水需求已有初步成效，但仍有必要滾動調整農業、民生及產業相關節水措施。

經濟部說，為強化及落實新竹地區節水措施，自來水減壓供水時段從晚間十一時調整為晚間十時至隔日五時實施，並請台水加強調控管壓，預布水車及供水站，減輕高地或管末用戶影響，也請新竹縣政府及新竹市政府輔導轄內百貨、商場及賣場等實施自主節水，停止或減少噴水池、澆灌、沖洗等行為使用自來水。

經濟部表示，新竹灌區已完成大部分整田工作，也請農業部於石門水庫灌區採行加強灌溉管理措施。