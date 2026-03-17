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科技業憂缺水：竹科用水 政府應超前部署
中東戰情緊繃，加上新竹地區水情燈號率先轉「黃燈」，夜間減壓供水，新竹科學園區半導體廠面臨雙重考驗。台積電、聯電、世界先進與旺宏等緊盯水情、特殊氣體與化學品材料供應。竹科廠商已實施自主節水百分之七。台灣科學園區科學工業同業公會秘書長王永壯說，竹科用水不能中斷，政府應超前部署應變。
二○二一年全台大旱，供水吃緊科技業除搶水，還要搶載運水源的水車。新竹水車業者表示，科技廠多已強化儲水與回收系統，半導體廠商多與大型水車公司簽長期合約，以因應相關需求。
台積電表示，台積竹科各廠區已透過自主節水，逐步達成竹科管理局用水總量管制目標，不預期水情對營運有實質性影響。
聯電、旺宏等晶圓廠表示，已配合竹科管理局積極自主節水和準備水車，積極透過生產製程提高用水回收率。世界先進公司表示，已採取多項節水措施，強化廠區水資源循環利用。
竹科園區管理局表示，竹科產業用水多集中於對製程精密度與潔淨環境要求極高的產業，包括半導體、光電與電子零組件及封測產業等；已要求園區廠商落實用水管控與節水措施，以降低整體用水量。
王永壯指出，竹科用水不能中斷，對科技產業影響甚巨，廠商希望供水能穩定，呼籲政府要提前預估情勢、超前部署，避免錯失應變時機。
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