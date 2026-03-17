聽新聞
0:00 / 0:00

科技業憂缺水：竹科用水 政府應超前部署

聯合報／ 記者簡永祥黃羿馨郭政芬謝進盛周宗禎徐白櫻／連線報導

中東戰情緊繃，加上新竹地區水情燈號率先轉「黃燈」，夜間減壓供水，新竹科學園區半導體廠面臨雙重考驗。台積電、聯電、世界先進與旺宏等緊盯水情、特殊氣體與化學品材料供應。竹科廠商已實施自主節水百分之七。台灣科學園區科學工業同業公會秘書長王永壯說，竹科用水不能中斷，政府應超前部署應變。

二○二一年全台大旱，供水吃緊科技業除搶水，還要搶載運水源的水車。新竹水車業者表示，科技廠多已強化儲水與回收系統，半導體廠商多與大型水車公司簽長期合約，以因應相關需求。

台積電表示，台積竹科各廠區已透過自主節水，逐步達成竹科管理局用水總量管制目標，不預期水情對營運有實質性影響。

聯電、旺宏等晶圓廠表示，已配合竹科管理局積極自主節水和準備水車，積極透過生產製程提高用水回收率。世界先進公司表示，已採取多項節水措施，強化廠區水資源循環利用。

竹科園區管理局表示，竹科產業用水多集中於對製程精密度與潔淨環境要求極高的產業，包括半導體、光電與電子零組件及封測產業等；已要求園區廠商落實用水管控與節水措施，以降低整體用水量。

王永壯指出，竹科用水不能中斷，對科技產業影響甚巨，廠商希望供水能穩定，呼籲政府要提前預估情勢、超前部署，避免錯失應變時機。

竹科 缺水

延伸閱讀

竹科台電變電所爆炸！部分廠商出現壓降…台積電、聯電「未受影響」

審慎應對水情變化 經濟部：強化及落實新竹節水措施

部分水庫缺水有人擔心水情惡化 南科廠商：還不會擔心

新竹水情亮黃燈廠商沒叫水 水車業者曝「回收水」成關鍵

相關新聞

把握明後好天氣！濃霧、溫差影響大 這日北東變天降雨機率增

明、後2天各地依然是風和日麗的天氣，但白天溫暖、清晨夜晚感受較涼，中央氣象署預報員林定宜表示，濃霧、日夜溫差大為本周天氣2大重點，周四鋒面接近、周五至周日受到東北季風影響水氣增加，但由於鋒面結構較微弱，降雨情況不會太明顯。

可以叫車了！交部最快6月底開放多元計程車機場載客 這處機場先試辦

桃園機場去年發生多起白牌車攬客拒檢，導致外籍旅客受傷意外，讓機場白牌車亂象受到關注。交通部今預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放試辦多元計程車至機場載客，預計6月底前於高雄機場先行試辦，若業者違反機場試辦計畫或影響機場營運秩序，最重可終止其參與資格。

蔣萬安擬設「戶外吸菸室」打造無菸城市 衛福部長石崇良：法規上可行

台北市長蔣萬安日前提出「無菸城市」構想，盼以日本模式在戶外設吸菸室，其他地區則打造成無菸環境，讓吸菸與非吸菸者分流，但卻卡在中央法規，導致無法在戶外蓋室內吸菸室。立委邱慧洳日前向國健署索資，國健署態度轉彎，表達只要盡到維護及保管責任，並確保公安、廢棄物處理及避免火災即可，使戶外的室內吸菸室有機會成形。衛福部長石崇良今表示「在法規上是可行的」。

新竹水情惡化！寶二水庫蓄水量跌破3成 竹科廠商自主節水

新竹地區久未降下春雨，水情逐漸吃緊。經濟部水利署上周宣布，新竹地區水情燈號已由「水情提醒」的綠燈轉為「夜間減壓供水」的黃燈。根據最新水情資料，寶山水庫蓄水率已降至22.21%，寶二水庫也跌破3成，今日上午僅剩29.84%。面對水情轉趨緊張，新竹科學園區內半導體、光電及電子零組件、封測等是用水量較大的廠商，園區管理局已要求各廠商強化用水管控，減少非必要用水，以度過缺水期間。

愛唱歌75歲男突聲音沙啞變孤僻 醫查出罹患單側聲帶麻痺

1名75歲男性愛唱歌，但心臟手術後聲音卻變得沙啞、難以發聲，性格變得孤僻。此外，進食時也常嗆咳，只能吃軟質食物。仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科醫師徐正明診斷，男子罹患單側聲帶麻痺，所幸經玻尿酸聲帶注射治療後，不但重新享受美食，並且重拾唱歌樂趣，「人生從黑白變彩色」

心臟痛遭拒收！她嘆日本醫療系統「荒謬」 前台大醫喊常態：要珍惜台灣

一名Threads女網友分享在日本的就醫經驗，表示先生某天半夜突然出現心臟劇痛，只好緊急叫救護車送醫，沒想到抵達醫院後，院方卻告知當時沒有心臟專科醫師，無法進一步處理，最後只能讓丈夫離開。對她這個台灣人而言，整個過程「真的不可思議的荒謬」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。