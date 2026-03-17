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寶二水庫蓄水率 跌破3成

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬鄭國樑魯永明謝進盛周宗禎／連線報導
新竹地區水情吃緊，寶山、寶二水庫蓄水率僅剩二成多，水情燈號轉為減壓供水黃燈，圖為寶二水庫。記者胡經周／攝影
新竹地區水情吃緊，寶山、寶二水庫蓄水率僅剩二成多，水情燈號轉為減壓供水黃燈，圖為寶二水庫。記者胡經周／攝影

去年底迄今降雨減少，新竹地區水情燈號上周已轉為黃燈。供應新竹用水的寶山水庫蓄水率降至二成二二，寶二水庫已跌破三成、僅二成九四；支援新竹供水的苗栗永和山水庫蓄水率僅四成五七，為去年同期一半，五年前百年大旱水庫邊坡露出宛如「希臘神殿」的景象，又再次出現。

水利署副署長王藝峰說，已啟動跨區調度，石門水庫蓄水率達六成四三，每日支援新竹地區十七點五萬噸以上原水，苗栗永和山水庫依水庫水位檢討，高水位時每天支援三點五萬至五萬噸，由旱災應變小組統籌決定。

竹科學園區內半導體、光電與電子零組件、封測廠商用水量大，攸關我高科技產業命脈。寶山、寶二水庫昨天中午有效蓄水量合計約一一一八點六萬噸，比起二月底一六三四萬噸、三月初一五三六萬噸，蓄水量明顯減少。

水利署表示，為支援新竹用水，石門水庫原供應板新水廠水源，改為主要由翡翠水庫每日支援八十萬噸以上，減輕石門水庫供水負擔。

苗栗三座水庫永和山、明德與鯉魚潭蓄水量，比起去年同期水量都「腰斬」，永和山水庫蓄水率四五．七％，目前仍正常供水；明德水庫四二％，百分之四十二，鯉魚潭水庫三五．四％。

苗栗公館穿龍圳、銅鑼東河圳部分河道乾涸，河床裸露。農水署苗栗管理處長陳建國說，後龍溪水源地山區降雨量，僅往年四分之一，直接造成春耕農灌缺水

日月潭配合調度彰化、雲林春耕供水，水位已降至七四二點九六公尺，水情指標「九蛙疊像」全部露出，部分碼頭浮排、引橋已封鎖；水位若下探至七四○公尺，潭區碼頭引橋坡度過陡，恐須暫停遊船。船東表示，若再不下雨，又持續放水，碼頭關閉，船家將無以為生。

台南地區去年九月起，降雨明顯低於歷年同期，幸好去年汛期降雨豐沛、加上曾文、南化水庫聯通管通水調度，民生與農業用水穩定。

寶二水庫 缺水 竹科 雨量

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