國土署：暫置場有些還在整地

工程會前主委吳澤成質疑土方之亂，是因去向還沒準備好，新制就上路，國土署回應，台北港、桃園航空城區段徵收工程、全台填埋型土資場、高雄南星計畫等，已可立即提供營建工程土方去化；行政院也協調台北港、台中港及彰濱工業區土地供地方政府土石方暫置使用，但有些還在整地。

國土署表示，目前暫置場新進度，雙北市政府合作共同推動台北港暫置場；台中市政府已與台中港務分公司會商，只是台中市短期以盤點轄內低窪地回填及建築工程異地暫置方式辦理；國土署三月二日公告招標彰濱產業園區整地工程，可容納約四十萬土方暫置。另二月發函同意台南七股新生段廿七公頃土地為土方臨時暫置場所，台南市府已著手推動。

一月下旬發布建築工程異地暫置指引，目前新北、桃園、台中、台南、嘉市、屏縣、澎縣已開始協助業者土方暫置措施。

為何未先準備好，新制就上路？國土署解釋，去年五月內政部、法務部、環境部三部長及六個直轄市政府代表，一起舉辦「杜絕非法棄置營建產出物」記者會，中央統一建置全國通用且規格一致的電子聯單與即時追蹤流向管理系統，各地方政府「營建產出物跨局處推動平台」負責土石方去化責任，提供長期合法的去化場所。

近期土方去化受阻，行政院整合跨部會提出「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「ＧＰＳ雙軌並行並開放小貨車申裝ＧＰＳ」等三項策略。

環境部長彭啓明說，環境部建議裝設ＧＰＳ，就是要解決過去幾十年廢棄土亂倒問題。建商抱怨新制導致成本增加，但據精算，如每棟房都做好拆除分類，僅剩百分之五營建廢棄物，雖營建費用會因此增加約一成，但這是營建業者要承擔的社會責任，這幾十年下來都是環境成本在付出，真的夠了。