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健康你我他／管理體重第一步 整理冰箱重營養
轉眼間，年假已結束，抬頭看到仍塞滿年菜的冰箱，低頭瞥見黏著度依然的腰間肉與飽滿圓肚皮，如何準備每日健康飲食，讓體重身形和生活日常一起步入常軌，成為每餐面臨的考驗和選擇，艱難挑戰才剛開始。
整理冰箱是管理體重的第一步。決定從切塊、分裝、冷凍食材著手，澱粉根莖類如芋頭、南瓜、地瓜、玉米、紅蘿蔔，以及芹菜、青蔥、香菜、洋蔥、辣椒等辛香料，都可預先洗淨切丁或絲冷凍保鮮。
蛋白質類如豬、雞、魚、鴨、羊、牛肉等肉類，以及毛豆、皇帝豆、鷹嘴豆等豆類，可依烹調需求與個人喜好，切塊分裝或先燙成半熟，待涼冷瀝乾後裝入保鮮罐或袋內平整放置冰箱冷凍，需烹調時就能快速解凍、方便拿取。
烹調「芋頭雞絲米粉」就是如此配搭：冷凍芋頭塊、一束米粉、白斬雞油脂凍、帶皮雞胸肉一副、款備年菜剩餘的菜蔬邊角料，加上手撕新鮮杏鮑菇和香菇，增加口感豐潤層次，全部入電鍋蒸炊至熟軟化口，盛盤後飾以青蒜，少油少鹽食材，健康餐簡單煮，也能營養齊備、色香味俱全。
只要想方設法讓每一餐蛋白質、醣類、油脂、纖維質都能兼具，食材多元多樣化、調味清淡、辛香酌量，不僅延長飽足感、對抗飢餓、減少零食攝取，減重飲食也能簡單煮、美顏值、真食味。
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