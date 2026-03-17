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告別8年鼻胃管人生 她開心外出用餐

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
廖女士（左）因腫瘤術後口鼻穿通，長庚一般牙科主任黃意方（右）以創新手術解決她的鼻胃管進食困擾。記者廖靜清／攝影
廖女士（左）因腫瘤術後口鼻穿通，長庚一般牙科主任黃意方（右）以創新手術解決她的鼻胃管進食困擾。記者廖靜清／攝影

68歲廖女士，8年前接受淋巴癌放射治療後，出現嚴重的「口鼻穿通」，說話、呼吸、吞嚥都受到影響，液體常從鼻孔溢出，引起頻繁嗆咳、進食困難，只能靠鼻胃管進食。因害怕他人異樣眼光而逐漸封閉社交，生活被孤立與憂鬱包圍，在接受「數位閉孔器修復口鼻穿通」手術後，告別8年的鼻胃管人生。

廖女士就醫經評估接受治療，使用長庚醫院開發的「數位閉孔器」，修復口鼻穿通的問題，恢復咀嚼、吞嚥與發音功能。經過口腔復健，「拆除鼻胃管的那一刻，眼眶瞬間紅了，終於可以開心地外出用餐、聊天。」

林口長庚醫院耳鼻喉部副部長張凱評指出，我國一年約有6000名頭頸癌新發個案，其中約2成因手術、放療引起的吞嚥困難、口腔潰瘍或張口困難，需要使用鼻胃管。除了維持營養攝取，鼻胃管也會對外觀、社交造成很大影響，嚴重降低患者的生活品質與自尊，且長期灌食也會增加吸入性肺炎等風險。

林口長庚醫院一般牙科主任黃意方說，口鼻穿通是常見於頭頸部、感染腫瘤手術或放射治療後所致，臨床上可透過「閉孔器」阻隔缺損區域，恢復經口進食與發音。

不過可拆卸式的贋復裝置，傳統製程繁複耗時，誤差風險高，患者需反覆調整與適應，增加心理焦慮與治療負擔。

長庚研發團隊導入數位口內掃描、CAD/CAM電腦輔助設計與3D列印技術，建立數位閉孔器製作流程。透過高精準影像擷取與電腦建模，可在數小時內完成客製化設計與製作，患者得於同日完成臨時與正式閉孔器的製作與更換，大幅縮短等待時間，減少回診次數，全面改善治療體驗。

黃意方表示，這項數位閉孔器技術能有效縮短治療流程、提升精準度與舒適度，未來將進一步整合AI自動影像分析技術，並展開跨科別整合照護，協助患者重建外觀與口腔功能，順利回歸正常生活。

患者 3D列印 吸入性肺炎 鼻胃管

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