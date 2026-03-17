健康名人堂／照顧弱勢與戴高帽

雖然「戴高帽」一詞，在尊崇中也帶點「揶揄」的意思，但若拿來形容「照顧弱勢」，從某種角度看，也有部分是事實。

高帽戴起來，至少表面上，就有讓人景仰的氣勢，所以照顧弱勢病人的醫療人員，理應受到尊重。但照顧弱勢並非醫療人員的「專利」，政治人物也都懷抱照顧弱勢的理想，每逢他們到公共場合，也都會戴著這頂高帽，有時拿起來揮一揮，讓百姓禮敬，而這狀況就頗有值得玩味之處。

所謂弱勢 醫院與政客認知不同

既然大家對照顧弱勢有「共識」，則弱勢病人顯然就該都受到妥善照顧，包括生病能在適當層級的醫院獲得醫師或醫療團隊的周全診治，急症不在話下，計畫性手術，不會臨時沒有開刀房可用，需要住院，即刻都備好空房可入等等。

但實際狀況並非如此，甚至與預期落差很大，主要原因就是所謂「弱勢」，醫療人員與政治人物的認知並不相同。

「人民」常被政治人物掛在嘴上，是他們心目中的弱勢，相對於「生病」小眾，會「用電」的人民則是大眾。跳電、斷電、缺電及是否調漲電價，幾乎攸關所有人權益，所以政治人物進行資源分配時，必然優先思考發電公司的需求，醫療弱勢的照顧，則排到較後的選項。

未經煎熬 如何理解一床難求

雖然任何人都能照顧弱勢，但若個人曾親身經歷過弱勢的境遇，則對照顧弱勢，應有更貼切與同理的心情。許多年前，街道經常堵車，有位長官視察交通，他的座車一路順暢，所以覺得哪有交通阻塞？但這位長官可能不知道，他的座車有前導及紅綠燈行控。

有位高官大員曾因醫院院長不知道醫院有幾個停車位，對院長大發雷霆；但高官大員看病，過程哪會遇到什麼困難？會在急診室待床兩、三天嗎？不可能的事，未經煎熬與苦候的高官大員，如何理解「一床難求」是怎麼回事？

照顧承諾 不要口惠而實不至

藥品比糖果便宜，點滴比飲料價廉，一直是讓人心酸的笑話，如何確保維護生命的基本物資與用品都供應無虞，也就是至少該有點利潤，讓廠商願意製造？選舉之前，官員與民代，都曾踴躍配合醫界呼喊健保「保障點值」的口號。

然後，當他們從僕人「華麗轉身」為主人後，清楚了解（原就知道，只是不講），解決以上問題的關鍵，就是提高保險費率或增加部分負擔時，這件事的討論就會被拖延，一拖再拖，直到不了了之，因為要「弱勢的人民」多拿錢出來，有違政治人物照顧弱勢的基本準則。

若保費與部分負擔不行，公務預算呢？同樣道理，目前政府若有多編的預算或多徵的稅款，優先購買武器，或如前所述，補貼虧損累累但攸關民生運作的國營事業，以及成員占總人口半數以上的勞退基金等。弱勢是有分類的，雖然都「苦哈哈」，但屬於「小眾」的醫療，包括病人與醫療人員，面對「大眾」人民，非政府優先關心對象。

大家都喜歡戴著照顧弱勢的高帽，或者拿起帽子揮一揮，至於口惠有否實至，看來似乎不是重點。