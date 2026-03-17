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纖瘦女打瘦瘦針 引發酮酸血症

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
近年減重風氣盛行，不少民眾自費施打瘦瘦針。醫師提醒民眾施打前務必接受專業評估，降低風險。示意圖。圖／聯合報系資料照片
近年減重風氣盛行，不少民眾自費施打瘦瘦針。醫師提醒民眾施打前務必接受專業評估，降低風險。示意圖。圖／聯合報系資料照片

新竹一名卅一歲女性身體質量指數（BMI）僅約廿，雖已偏瘦，但為追求極致身材，施打「瘦瘦針」，連續數日出現惡心、劇烈嘔吐及腹脹等症狀，就醫確診為「飢餓性酮酸血症」，醫師提醒，體脂不高或未經醫師評估自行使用，可能因熱量攝取不足與脫水，引發酮酸血症等代謝性併發症。

新竹台大分院急診醫學部主任陳彥斌指出，在初步問診時，該名病人未主動提及任何藥物使用情況，醫師檢查時發現她腹部有塊○點五公分的淺層瘀青，外觀類似皮下注射痕跡，詢問後該女才坦承近期自行施打減重針。

陳彥斌表示，這名女子為追求纖細體態，自費施打「瘦瘦針」，每周注射一次，才完成第三周療程，即出現明顯不適，因藥物抑制食欲，加上持續嘔吐、脫水，熱量攝取不足，導致身體開始分解脂肪，產生能量，過程中產生大量代謝物「酮體」，導致人體血液酸鹼值失衡，引發「飢餓性酮酸血症」，出現脫水、電解質失衡等連鎖反應，以及呼吸急促、全身無力、嗜睡等症狀。

陳彥斌表示，國外已有施打瘦瘦針引起酮酸血症或正常血糖酮酸中毒等文獻報告，近年減重風氣盛行，不少民眾自費用藥，未來臨床類似案例也將隨之增加，提醒民眾施打前務必接受醫師專業評估，降低用藥風險。

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