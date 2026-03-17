聽新聞
0:00 / 0:00

精準治療乳癌 20指標助監控

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部與醫界攜手啟動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」。記者沈能元／攝影
衛福部與醫界攜手啟動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」。記者沈能元／攝影

台灣每年乳癌就醫患者達十八萬人，年度醫療費用支出約兩百億元，但每年仍有三千多人死於乳癌。為此，衛福部與醫界攜手啟動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，透過廿項品質指標，希望所有新診斷及首次復發的乳癌個案均能「正確分類、精準治療」。

衛福部長石崇良表示，論質計酬是全球醫療發展與健保未來的必然趨勢，大多數病患常因擔憂醫療品質，影響治療效果，而陷入名醫與大醫院迷思，未來透過品質監控機制，要求參與計畫的醫療院所必須遵守廿項品質指標，即可為病患創造極大化的健康效益。

「乳癌照護品質提升方案」採「價值導向給付」，而非傳統「論量計酬」，積極倡議三大行動方案，其中包括「早期發現」，希望確診時，六成乳癌患者屬於一、二期。其次，診斷後記錄開始治療時間，從開始診斷至治療縮短至六十天。石崇良說，「這是一個大挑戰，希望達到全人照護的目的」。

「乳癌是健保署成立以來第一個論質計酬方案。」健保署長陳亮妤說，早在二○○一年就已推出試辦計畫，事隔廿五年後，續推「乳癌照護品質提升方案」，透過廿項關鍵治療指標，建構一套完備台灣乳癌診斷和治療樣貌。收案對象涵蓋所有新診斷及首次復發的乳癌個案，適度放寬參與醫院的門檻，每年新診斷乳癌人數達廿人的醫院，成立基礎的「乳癌診療多專科團隊」，為此，健保挹注四○○○萬元，鼓勵醫院參與。

健保署乳癌專家小組召集人黃俊升表示，我國在給付乳癌給付用藥上，幾乎與國際最頂尖的治療標準同步，但抗癌武器眾多且完備，但不見得所有臨床醫師均能妥善運用，因此，有必要擬定品質指標，並頒布治療指引。

衛福部 乳癌 給付 抗癌 健保

延伸閱讀

乳癌照護品質提升方案今上路 衛福部長石崇良：盼加速反轉乳癌死亡率

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

乳癌照護方案排擠他科醫師？健保署強調：僅是訂定最低標準

無緣乳癌照護新方案？缺指定專科醫師 偏鄉恐陷「醫療雙城記」

相關新聞

把握明後好天氣！濃霧、溫差影響大 這日北東變天降雨機率增

明、後2天各地依然是風和日麗的天氣，但白天溫暖、清晨夜晚感受較涼，中央氣象署預報員林定宜表示，濃霧、日夜溫差大為本周天氣2大重點，周四鋒面接近、周五至周日受到東北季風影響水氣增加，但由於鋒面結構較微弱，降雨情況不會太明顯。

可以叫車了！交部最快6月底開放多元計程車機場載客 這處機場先試辦

桃園機場去年發生多起白牌車攬客拒檢，導致外籍旅客受傷意外，讓機場白牌車亂象受到關注。交通部今預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放試辦多元計程車至機場載客，預計6月底前於高雄機場先行試辦，若業者違反機場試辦計畫或影響機場營運秩序，最重可終止其參與資格。

蔣萬安擬設「戶外吸菸室」打造無菸城市 衛福部長石崇良：法規上可行

台北市長蔣萬安日前提出「無菸城市」構想，盼以日本模式在戶外設吸菸室，其他地區則打造成無菸環境，讓吸菸與非吸菸者分流，但卻卡在中央法規，導致無法在戶外蓋室內吸菸室。立委邱慧洳日前向國健署索資，國健署態度轉彎，表達只要盡到維護及保管責任，並確保公安、廢棄物處理及避免火災即可，使戶外的室內吸菸室有機會成形。衛福部長石崇良今表示「在法規上是可行的」。

新竹水情惡化！寶二水庫蓄水量跌破3成 竹科廠商自主節水

新竹地區久未降下春雨，水情逐漸吃緊。經濟部水利署上周宣布，新竹地區水情燈號已由「水情提醒」的綠燈轉為「夜間減壓供水」的黃燈。根據最新水情資料，寶山水庫蓄水率已降至22.21%，寶二水庫也跌破3成，今日上午僅剩29.84%。面對水情轉趨緊張，新竹科學園區內半導體、光電及電子零組件、封測等是用水量較大的廠商，園區管理局已要求各廠商強化用水管控，減少非必要用水，以度過缺水期間。

愛唱歌75歲男突聲音沙啞變孤僻 醫查出罹患單側聲帶麻痺

1名75歲男性愛唱歌，但心臟手術後聲音卻變得沙啞、難以發聲，性格變得孤僻。此外，進食時也常嗆咳，只能吃軟質食物。仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科醫師徐正明診斷，男子罹患單側聲帶麻痺，所幸經玻尿酸聲帶注射治療後，不但重新享受美食，並且重拾唱歌樂趣，「人生從黑白變彩色」

心臟痛遭拒收！她嘆日本醫療系統「荒謬」 前台大醫喊常態：要珍惜台灣

一名Threads女網友分享在日本的就醫經驗，表示先生某天半夜突然出現心臟劇痛，只好緊急叫救護車送醫，沒想到抵達醫院後，院方卻告知當時沒有心臟專科醫師，無法進一步處理，最後只能讓丈夫離開。對她這個台灣人而言，整個過程「真的不可思議的荒謬」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。