精準治療乳癌 20指標助監控

台灣每年乳癌就醫患者達十八萬人，年度醫療費用支出約兩百億元，但每年仍有三千多人死於乳癌。為此，衛福部與醫界攜手啟動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，透過廿項品質指標，希望所有新診斷及首次復發的乳癌個案均能「正確分類、精準治療」。

衛福部長石崇良表示，論質計酬是全球醫療發展與健保未來的必然趨勢，大多數病患常因擔憂醫療品質，影響治療效果，而陷入名醫與大醫院迷思，未來透過品質監控機制，要求參與計畫的醫療院所必須遵守廿項品質指標，即可為病患創造極大化的健康效益。

「乳癌照護品質提升方案」採「價值導向給付」，而非傳統「論量計酬」，積極倡議三大行動方案，其中包括「早期發現」，希望確診時，六成乳癌患者屬於一、二期。其次，診斷後記錄開始治療時間，從開始診斷至治療縮短至六十天。石崇良說，「這是一個大挑戰，希望達到全人照護的目的」。

「乳癌是健保署成立以來第一個論質計酬方案。」健保署長陳亮妤說，早在二○○一年就已推出試辦計畫，事隔廿五年後，續推「乳癌照護品質提升方案」，透過廿項關鍵治療指標，建構一套完備台灣乳癌診斷和治療樣貌。收案對象涵蓋所有新診斷及首次復發的乳癌個案，適度放寬參與醫院的門檻，每年新診斷乳癌人數達廿人的醫院，成立基礎的「乳癌診療多專科團隊」，為此，健保挹注四○○○萬元，鼓勵醫院參與。

健保署乳癌專家小組召集人黃俊升表示，我國在給付乳癌給付用藥上，幾乎與國際最頂尖的治療標準同步，但抗癌武器眾多且完備，但不見得所有臨床醫師均能妥善運用，因此，有必要擬定品質指標，並頒布治療指引。