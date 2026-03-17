帶有風險基因 失智機率多3到15倍

國內平均每十三名年逾六十五歲長者中，就有一人失智，如何提早因應，成為醫界一大挑戰。國衛院研究證實，載脂蛋白APOE ε4基因與認知退化有關，帶有此基因的中老年人認知功能退化較快，且七十歲為重要分水嶺，惡化情況更為明顯。

國家衛生研究院副院長陳為堅表示，許多人認為失智「無法預防」，但從功能醫學的角度來看，部分失智患者是可以透過基因檢測與調整生活，提早介入，延緩發病時間。臨床研究證實，APOE ε4基因與阿茲海默症有著高度關聯，帶有此基因者罹病風險可能比同齡一般人高出三到十五倍。

「APOE ε4基因是晚發型阿茲海默症最常見的遺傳因子。」國衛院神經及精神醫學研究中心博士後研究員鍾宇筑指出，國外大規模研究發現，六成歐美白人攜帶至少一個APOE ε4基因，以致失智風險較高，未發病前認知功能退化也較快。

此外，如果攜帶兩個APOE ε4基因，則失智發病年齡提前約七至十年，此族群於六十五歲時，腦中組織幾乎均呈現斑塊類澱粉蛋白異常，不少人認知功能明顯退化。

據統計，國人APOE ε4遺傳因子比率為百分之十七點三，為確認此基因對於國人失智盛行率影響程度，國衛院研究團隊利用「台灣中老年健康因子及健康老化長期研究」資料，持續六年以「簡易心智量表」評估、追蹤及分析四三九二名年滿五十五未診斷為失智症、基礎認知功能良好中高齡長者的認知功能變化。

結果發現，APOE ε4基因與認知功能退化的關聯性極高，攜帶一個基因者罹患阿茲海默症風險增加三至五倍；若是從父母雙方遺傳到兩個基因，風險顯著增加至十至十五倍。此外，基因攜帶者在七十歲後認知功能退化速度加劇，帶有兩個APOE ε4基因者退化更快，呈現「攜帶數量愈多，認知功能退化加速愈明顯」等特色。該研究成果已於今年發表於國際重要醫學期刊「JAMA Network Open」。

APOE ε4為「風險基因」，而非「決定性基因」，鍾宇筑強調，即使帶有兩個風險基因，也不代表一定罹患阿茲海默症，但可提早因應，例如，改善三高、肥胖等問題，養成運動習慣，睡眠充足，如能調整健康生活型態，控制發炎狀態，風險基因可能一輩子也不會真正表現出來。