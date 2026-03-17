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戶外蓋吸菸室 石崇良：於法可行

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導
台北市推動無菸城市，年初迪化街年貨大街期間即推行全面禁菸，市民反應佳。圖／聯合報系資料照片
台北市推動無菸城市，年初迪化街年貨大街期間即推行全面禁菸，市民反應佳。圖／聯合報系資料照片

台北市提出「無菸城市」構想，一度卡在中央法規，無法在戶外蓋室內吸菸室。對此，衛福部長石崇良表示，依照「菸害防治法」，市長蔣萬安是可將台北市列為禁菸場所，成為無菸城市，再設置戶外指定吸菸區，「這在法規上是可行的」。

石崇良表示，依「菸害防治法」第十九條禁菸規定，主管機關將某些戶外場所指定為禁菸區後，可指定它是禁菸場所，並再指定戶外某些地方可設吸菸區。如戶外運動場館被公告為全面禁菸區，即可設置吸菸區。因此，若台北市公告某一個行人步道區為禁菸場所，然後再指定吸菸區，即可以戶外吸菸室代替指定吸菸區。

石崇良強調，如果蔣萬安市長公布全台北市為禁菸場所，「於法也是可行的」，依據第十九條第一項第四款公告為無菸城市，再指定戶外吸菸區，「在法規上是可行的」；戶外吸菸區與室內吸菸區通風環境不同，目前並無規範，要求比照室內吸菸室的高規格設置，無須將戶外吸菸區設為獨立吸菸室。但若以室內吸菸室高規格標準，來設置戶外吸菸區，在法規上也無不可。

對於台北市「無菸城市」構想，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，這不是法律問題，不需要修法，只要公告禁菸場所，就可以指定吸菸區。「無菸城市」立意良好，全民支持，但建議「由內而外」，先落實室內百分百禁菸，再開放戶外定點吸菸，另需積極稽查、取締違法吸菸，多管齊下，才能打造無菸城市，守護全民健康。

林清麗指出，推動戶外定點吸菸區，應以「人流暴露最小化」為主要考量，在人群密集、停留時間長、必經動線等戶外公共區域，應優先採取「全面禁菸」或「除吸菸區外不得吸菸」。另建議採取澳洲雪梨、香港、舊金山等國際城市作法，在盡量避開人流情況下，設置「專用熄菸桶」，讓吸菸者定點吸菸。

蔣萬安 石崇良 禁菸

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