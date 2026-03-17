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台北推無菸城 西門、中山擬設戶外吸菸室

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
日本東京街頭設有戶外吸菸區，下班尖峰時間常見排隊隊伍，等待入場。記者陳易辰／攝影
日本東京街頭設有戶外吸菸區，下班尖峰時間常見排隊隊伍，等待入場。記者陳易辰／攝影

台北市長蔣萬安推動「無菸城市」，昨宣布將於人潮眾多的西門、中山商圈試辦無菸商圈，並評估設置戶外負壓吸菸室。據了解，北市府規畫在西門商圈設置三處、中山商圈設置一處戶外負壓吸菸室，另持續盤點戶外吸菸區，預計上半年試辦。

北市衛生局表示，戶外負壓吸菸室設置地點仍要會勘，並與在地里長、商圈組織保持密切聯繫，經充分討論後再決定設置位置；「負壓式吸菸室」設置形式、標準及管理機制，將參酌中央相關規範及日本等國際城市作法。

至於戶外吸菸區，衛生局表示，將以商業區、人潮密集區域為優先考量，兼顧民眾需求、周邊生活品質，並避免影響行車視距。除西門、中山外，信義路及敦化南路一帶也正規畫設置戶外吸菸區，持續會勘中。

北市長蔣萬安推動無菸城市，先前向中央去函詢問戶外設置密閉吸菸室可行性，卻被中央回函稱「四面關窗就屬室內、菸害防制法規定室內不能吸菸」；國健署日前態度轉彎，表示只要盡到維護及保管的責任，並確保公安、廢棄物處理及避免火災即可。

蔣萬安表示，北市府從年貨大街到台北燈節，擴大試辦無菸示範區，非常感謝在地商圈及住戶支持，讓這一次的辦理有相當的成效。北市府下一個階段會選在人潮眾多的中山商圈及西門商圈，評估設置戶外負壓吸菸區，一步一步務實地將無菸城市往前推進。

北市研考會主委殷瑋說，台北市推動無菸城市，「一步一步務實推進」是最大原則，從去年年貨大街開始，今年則舉辦無菸台北燈節，市民滿意度極高，民眾對燈節禁菸措施滿意度高達百分之九十二點六。

知情人士透露，北市府近期持續與中央溝通法規面，北市府認為，中央只要點頭應該就沒有法規適用問題，尤其無菸城市本身就是城市進步、正確的方向，民眾相當支持。

中山商圈 蔣萬安 北市府

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