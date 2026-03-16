LDCT肺癌篩檢恐增不必要手術 醫學會：基於「這點」民眾無須恐慌

肺癌長年位居國人十大癌症首位，近年來，衛福部大力推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，但台北醫學大學公共衛生學院教授高志文投書媒體指出，如此卻可能導致「過度診斷」與不必要的手術。對此，台灣胸腔曁重症加護醫學會今晚發出聲明稿，並以三點說明，醫學界對LDCT篩檢可能伴隨的「偽陽性」及「過度診斷」風險保持高度警覺，並早已制定嚴格配套措施，民眾無須過度恐慌。

台灣胸腔曁重症加護醫學會發出聲明稿指出，近日有學者對於政府推動的「低劑量電腦斷層(LDCT)肺癌篩檢」提出探討，可能引發部分民眾對於自身健康與篩檢風險的疑慮。守護國人肺部健康為台灣胸腔曁重症加護醫學會的首要使命，為提供民民眾客觀、正確的醫療資訊，並解答各界對於肺癌篩檢的疑慮，特此三點說明。

第一、篩檢政策奠基於嚴謹實證與多方專家共識，絕非貿然推行，我國現行的LDCT肺癌檢政策，並非單一機構或少數人的決策，而是由衛福部國健署邀集國內胸腔內外科、放射線科及公共衛生等跨域專家學者，歷經多年、多次嚴謹的會議共同討論。政策推行前不僅深入盤點國際大型臨床試驗，如NLST、NELSON等的實證數據，更全面檢視了國內的大型觀察性研究，如TALENT研究)結果，確認其在降低肺癌死亡率上的效益後才施行。

第二、政策是針對「台灣本土流行病學特徴」量身訂作的精準防治，各國國情與致癌風險因子不盡相同。台灣肺癌的流行病學具有顯著的本土特徵，特別是「不吸菸者」與「具肺癌家族史的罹癌比例高」。目前LDCT篩檢計畫，正是針對台灣特有的流行病學數據量身訂作，匡列出高風險臉族群，如具重度吸菸史、具肺癌家族史者進行早期篩檢，這是在目前醫療科技與公共衛生資源所能做到的最佳防線，目的是將高風險族群的防護網最大化。

第三、遵循「標準適應症與結節追蹤準則」，民眾無須過度恐慌，醫學界對於LDCT篩檢可能伴隨的「偽陽性」及「過度診斷」風險終保持高度警覺，因此早已制定嚴格的配套措施。只要民眾是在符合「篩檢適應症」的條件下受檢，且篩檢後醫師依據「胸部低劑量電腦斷層檢查肺癌篩檢指引」」進行評估，針對微小或良性特徵的結節採定期影像追蹤，而非逕行手術，就能將不必要的侵入性治療風險降至最低。請國人安心，切勿因過度擔憂而錯失早期發現、早期治療的黃金時機。