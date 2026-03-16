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把握明後好天氣！濃霧、溫差影響大 這日北東變天降雨機率增

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明、後2天各地依然是風和日麗的天氣，但白天溫暖、清晨夜晚感受較涼，周四起鋒面接近、水氣增加，但降雨不會太明顯。聯合報系資料照
明、後2天各地依然是風和日麗的天氣，但白天溫暖、清晨夜晚感受較涼，周四起鋒面接近、水氣增加，但降雨不會太明顯。聯合報系資料照

明、後2天各地依然是風和日麗的天氣，但白天溫暖、清晨夜晚感受較涼，中央氣象署預報員林定宜表示，濃霧、日夜溫差大為本周天氣2大重點，周四鋒面接近、周五至周日受到東北季風影響水氣增加，但由於鋒面結構較微弱，降雨情況不會太明顯。

林定宜說，本周天氣有2大重點，分別為濃霧及日夜溫差大。他表示，春季也是「霧季」，天氣回暖期間，台灣位於鋒面南部，因此較易有濃霧的狀況。

本周出現濃霧狀況的時間點分別為周二台南以北；周三清晨北部地區；周三、周四金門、馬祖全天；周五清晨中部以北，呼籲民眾濃霧時段外出易影響視線，需留意行車安全。

而周三前雖然都是好天氣，但白天高溫回升，清晨夜晚感受較涼，因此需注意日夜溫差大的狀況。

降雨部分，林定宜指出，周二、周三（17、18日）為乾燥、風和日麗的好天氣，僅東半部有零星降雨；周四（19日）鋒面在台灣北部海面，天氣變得不穩定，大台北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，午後山區有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

周五至周日（20至22日）鋒面位於北部海面至東北部海面，桃園以北、東半部有局部短暫降雨，午後山區有零星短暫陣雨，由於鋒面結構較弱，屬於微弱鋒面，因此降雨不會太明顯。

下周一（23日）迎風面的基隆北海岸、東半部有局部短暫降雨，午後山區有零星短暫陣雨。而中南部幾乎不受影響，都是多雲到晴的好天氣。

溫度部分，林定宜表示，周三前需留意日夜溫差大，明天中部以北、東半部低溫14至17度，南部、花東低溫18、19度，白天逐漸回暖，高溫西半部27至29度，東半部23至25度；周三溫度與周二雷同。

周四起受到鋒面接近、東北季風增強影響，北部、東北部溫度略降，高溫從27、28度降至23度，低溫大台北地區低溫約18、19度，其中台北低溫16、17度；而中南部不受影響，高溫仍有28、29度。

高溫 低溫 東北季風

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